Für den Eintrag in das Guinness Buch der Rekorde galt es, 50 Artikel nach klar definierten Regeln unter Aufsicht zu scannen und zu verpacken. Dazu war es erforderlich, eine Zeit von 3:31 Minuten zu unterbieten. Das gelang Proglove mit dem Einstiegsscanner LEO sowie ungelerntem Standpersonal mit einer gemessenen Zeit von 2:21 Minuten.



Eine auch marketingtechnisch sehr sinnvolle Demonstration, denn vor allem Handelsunternehmen sehen sich heute Anforderungen gegenüber, vor allem in der Hochsaison auf Saisonarbeiter zu setzen. Dabei seien lange Schulungszeiten nicht möglich. Die Abläufe müssten ad hoc funktionieren.



Zusätzlich hat Proglove während der Handelsmesse NRF zwei neue Software-Produkte vorgestellt: Die Multi-Scan-Funktionalität ermöglicht es den Benutzern, mehrere Barcodes mit einem einzigen Scan zu erfassen. Denn vor in „hochfrequenten“ Umgebungen mit einem hohen Warenumschlag summieren sich verschiedene Barcodes äußerst schnell. Mit Multi Scanning von ProGlove können sie bis zu sechs Barcodes pro Scan gleichzeitig verarbeiten.



Die erweiterte Foto-Funktionalität erlaubt es außerdem, Fotos mit den Wearable Scannern von Proglove aufzunehmen und sie in ein Repository hochzuladen. Dort kann dieser Vorgang weitere Abläufe und Prozesse auslösen. Dies kann etwa als Ausweichlösung dienen, wenn beispielsweise ein Barcode nicht funktioniert oder ein Produktschaden zu dokumentieren ist.