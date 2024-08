„Wir garantieren den Händlern in Österreich eine Nachbestellzeit von 48 Stunden, in Tschechien von 72 Stunden. Das heißt, heute nachbestellte Ware wird morgen in der Logistik bearbeitet und trifft übermorgen im Shop ein. Das ist nur mit einer perfekt eingespielten Logistikkette möglich“, sagt Junkowitsch. Zu den Herausforderungen zählen aber nicht nur die kurzen Lieferzeiten, sondern auch die individuellen Anforderungen und Bestellmengen der Shops, die vom größten Store mit 5.600 Quadratmetern in Graz bis zum kleinsten Geschäft mit 150 Quadratmetern reichen.



Raben Bexity beliefert auch Privatkunden, die große Sportgeräte wie Laufbänder oder Crosstrainer bestellt haben. Nur kleinste Artikel werden zum Beispiel per Post verschickt. Eine Herausforderung ist oft auch die Belieferung von Intersport-Geschäften in Fußgängerzonen oder an Liftstationen unter Berücksichtigung der individuellen Lieferzeiten.



Die von der Intersport-Zentrale angelieferte Ware (Großgeräte wie Bikes, Fitnessgeräte, usw.) wird am Standort von Raben Bexity in Wels über das Lagerverwaltungssystem von Intersport erfasst. Für die Überstellungstransporte von der Intersport-Zentrale zu Raben Bexity wird so viel wie möglich mit der Bahn transportiert (durchschnittlich zwei bis drei Waggons pro Tag), da beide Unternehmen über einen Gleisanschluss verfügen.



Die Lagerlogistik für Intersport umfasst eine Fläche von 6.800 Quadratmetern. Hier werden die Artikel kommissioniert und versandfertig gemacht. Je nach Warengruppe – von Sportbekleidung über Fahrräder bis hin zu Großgeräten – ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an Logistik und Handling. „Fahrradkartons zum Beispiel müssen besonders sorgfältig verladen werden“, sagt Kallinger. Raben Bexity transportiert die Ware per Bahn und Lkw. Für die Verteilung per Waggon nutzt der Stückgutspezialist seine Hauptverteilzentren entlang der Westbahnstrecke in Wien, Salzburg, Innsbruck und Wolfurt. „Damit erzielen wir maßgebliche CO2-Einsparungen“, sagt Kallinger. Den regionalen Transport und die letzte Meile per Lkw übernehmen die weiteren der insgesamt zehn heimischen Raben Bexity-Standorte. „Wir beliefern täglich die Intersport-Shops. Insgesamt sind das rund 25.000 Sendungen und 60.000 Colli pro Jahr“, berichtet Kallinger.