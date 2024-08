Zum 1. Juli 2024 hat Tobias Zimmer die Leitung der Geschäftssparte Intralogistiksysteme bei Vollert Anlagenbau übernommen. Mit seiner bisherigen Karriere in mehreren Führungspositionen im internationalen Maschinen- und Anlagenbau soll er eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung des Intralogistikspezialisten spielen, heißt es von Vollert.



„Tobias Zimmer hat bewiesen, dass er Teams leiten und über innovative neue Ansätze nachweisbare Erfolge erzielen kann. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und seiner Herangehensweise wird er maßgeblich dazu beitragen, unsere Marktposition weiter auszubauen, neue Konzepte für unsere Kunden zu entwickeln und unsere Wachstumsziele zu erreichen“, so Hans-Jörg Vollert als geschäftsführender Gesellschafter der Vollert Anlagenbau GmbH.

„Für die nächsten Jahre haben wir uns wichtige strategische Ziele gesetzt, um unsere Technologieführerschaft bei Intralogistik-Lösungen für schwere Lasten und große Werkstücke weiter auszubauen. Ein zentrales Thema ist die Erweiterung unserer Marktanteile durch das Neudenken in Lebenszyklen für unsere Anlagenkonzepte. Die Total Cost of Ownership ist hier unsere maßgebliche Kenngröße“, beschreibt Tobias Zimmer.



Als weiteren Fokus nennt Zimmer die globale Expansion. „Wir möchten neue internationale Märkte erschließen und unsere globale Präsenz ausbauen. Dies umfasst die Identifizierung und Analyse potenzieller Märkte, die Entwicklung maßgeschneiderter Markteintrittsstrategien, die Stärkung unserer lokalen Tochtergesellschaften in Amerika und Asien sowie der Aufbau lokaler Partnerschaften. Durch die Anpassung unserer Produkte und Dienstleistungen an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Märkte möchten wir unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern und neue Kunden gewinnen.“