Trends in der Verpackungsindustrie

Mit ihren Exponaten auf der Logimat 2022 spiegeln die Aussteller der Verpackungsbranche die aktuellen Trends in Sachen Materialentwicklung, Verpackungslösungen und -maschinen. Denn vor dem Hintergrund gebotener Kosteneinsparungen und nachhaltigen Wirtschaftens steigt im Verpackungsbereich die Nachfrage nach wiederverwendbaren, recycelten oder upgecycelten Materialien und Mehrweglösungen.



Doch auch die Nachfrage nach automatisierten Verpackungsmaschinen für den Einzelzuschnitt, die eine individuelle Fertigung von Verpackungen mit On-demand-Lösungen und optimiertem Ressourceneinsatz bieten, wird immer mehr. Parallel dazu reduzieren die Versender offenbar ihren Verbrauch und verwenden Verpackungs- und Füllmaterial bewusster, effizienter und sparsamer.



So weist die im Herbst vergangenen Jahres vom Gemeinschaftsausschuss Deutscher Verpackungshersteller (GADV) veröffentlichte Statistik für das Jahr 2020 erstmals seit vielen Jahren bei den Packmitteln einen, wenn auch nur moderaten, Rückgang gegenüber dem Vorjahr aus. Trotz des boomenden Online-Handels sank die Produktionsmenge insgesamt um 0,7 Prozent. Während dabei die Menge im Bereich Papier und Pappe relativ konstant auf Vorjahresniveau blieb, verzeichnen Kunststoffe ein Minus der Produktionsmenge von zwei Prozent und Aluminium um 3,4 Prozent.



Neuartige Materialien und Materialkombinationen für umweltfreundliche Verpackungen sowie Verpackungsmaschinen mit Lösungen für volumenoptimierte, individualisierte Packstücke, eine bessere Auslastung von Transportkapazitäten und entsprechende CO2-Einsparungen fördern die Entwicklung zu sparsamerem Verbrauch.



„Mit ihren entsprechenden Exponaten und Innovationen unterstreichen die internationalen Hersteller und Anbieter der Verpackungsbranche, die auf der LogiMAT 2022 insbesondere in den Hallen 4 und 6 konzentriert sind, die aktuellen Trends in Sachen Materialentwicklung, Verpackungslösungen und -maschinen“, sagt Messeleiter Michael Ruchty. „Sie zeigen dem internationalen Fachpublikum damit zugleich Lösungen für die effektivsten Stellschrauben bei Kosteneinsparungen, Nachhaltigkeit und Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks auf.“