Der Kommunikationstechnik-Anbieter Adva Optical Networking setzt das Volumenerfassungssystem "palettcube" von Heidler Strichcode im Warenausgang ein. Nun haben die Unternehmen die Lösung weiterentwickelt, damit die Volumenerfassungslösung auch bei unebenen Oberflächen und anspruchsvollen Verpackungsformen exakte Ergebnisse liefert. Das soll dazu führen, dass fehlerhafte Maße auf den Packstücken nicht mehr von Hand ersetzt werden.



Um die Genauigkeit der Stammdaten zu erhöhen und damit langfristig Transportkosten zu sparen, war das Unternehmen bereit, die Fertigstellung der neuen Generation des Palettenwürfels bis zur Serienreife zu begleiten. Der Test startete im August 2021, um das System gemeinsam Stück für Stück zu optimieren, heißt es in einer Pressemeldung.



"Zunächst haben wir flache und nicht reflektierende Oberflächen vermessen, die dann anhand unseres üblichen Warenausgangs immer komplexer und realistischer wurden", so Mathias Schumann, Director Operation für den Bereich Global Logistics bei Adva.



Um die Messergebnisse abzusichern, wurden alle Daten sechs Monate lang manuell überprüft und der Barcode an Heidler gemeldet. Seit Januar dieses Jahres ist der Palettenwürfel so ausgereift, dass keine generellen Nachmessungen mehr durchgeführt werden. Damit ist die Neuentwicklung "ein fester Bestandteil unserer Prozesslandschaft", so der Logistikleiter.