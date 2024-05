Die Bewital Unternehmensgruppe stellt Tiernahrung her, im letzten Jahr waren es rund 98.000 Tonnen. Geliefert wird auf Paletten an den Groß- und Fachhandel oder direkt in die landwirtschaftlichen Betriebe in ganz Deutschland, Europa und weltweit. Das Geschäft wächst, Bewital expandiert seit Jahren.



Neben einer hochautomatisierten und digitalisierten Produktionsumgebung setzt das Unternehmen auf Nachhaltigkeit und investiert vor allem in sein Team und beschäftigt etwa 600 Mitarbeitende. Jüngste Weiterentwicklungen am Standort umfassen einen neuen Firmensitz, den Ausbau der modernen Produktionsanlagen um viele neue Maschinen und ein vollautomatisiertes Hochregallager mit 13.000 Paletten-Stellplätzen. Die Steuerung der komplexen Materialflüsse wird durch hochmoderne Technologie und neueste IT-Systeme unterstützt.



Nun hat sich Bewital für den Paletteneinkauf mit der digitalen Handelsplattform Pacurion zusammengeschlossen. Pacurion begleitet alle Prozesse für die etwa 100.000 Ladungsträger, die Bewital jährlich benötigt: von der Angebotseinholung über Verhandlungen und Auftragsvergabe bis hin zur Überwachung der Lieferungen und der Bearbeitung von Reklamationen, stets in enger Zusammenarbeit mit der Produktionsplanung von Bewital. „Die Kosten entsprachen nicht immer den aktuellen Marktpreisen, der Aufwand für die Bestellabwicklung war hoch.“



Damit setze man beim Paletteneinkauf auf "noch mehr Effizienz“, wie der Sicking betont. „Wir benötigen jede Woche bis zu 2.000 Paletten. Der administrative Aufwand dafür ist enorm, so dass wir beim Beschaffungsmanagement von Paletten jetzt auf Pacurion als Partner setzen. Die digitale Handelsplattform kombiniert die Vorteile von Digitalisierung und KI mit persönlicher Beratung. Das Team verfügt über eine fundierte Marktkenntnis und ist sehr serviceorientiert, wir arbeiten deshalb eng mit dem Team zusammen.“

