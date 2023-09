Zur Erweiterung des BTM-Lagers meinte Spamer: „Die absoluten Mengen dieses Marktes sehen auf den ersten Blick nicht gewaltig aus, aber seine Bedeutung und sein Volumen wächst stark, vor allem wegen medizinischer Cannabis-Produkte.“ Außerdem sei es ein Markt mit hohen Ansprüchen. „BTM erfordern ein hohes Maß an Fachwissen, Genauigkeit und Sicherheit sowie nicht zuletzt extreme bauliche Anforderungen. Unsere Erweiterung erinnert eher an einen Banktresor als an ein Lager.“



So wurden bei der jetzigen Erweiterung des BTM-Lagers bis zu 26,5 Zentimeter dicke Stahlbetonwände zusätzlich zu den bestehenden Wänden eingebaut. Es entstanden teilweise Wandstärken von rund einem halben Meter. In die Wände wurden Erschütterungssensoren eingebaut. Die Sensoren lösen Alarm aus, etwa wenn jemand außerhalb der Betriebszeiten versuchen wollte, die Wände zu durchbohren. Weil es sich – genauso wie bei den Bewegungsmeldern im Lager selbst – um einen stillen Alarm handelt, bekommen Einbrecher nicht mit, dass Alarm ausgelöst und schon längst automatisch an die Polizei weitergeleitet wurde.



Die beiden Eingänge zum Lager sind mit dicken Tresortüren aus Stahl gesichert. Schon in den Vorraum des BTM-Lagers, der mit einem hohen Eisengitter vom restlichen Lager abgetrennt ist, kommen nur Mitarbeiter mit speziellen Zugangsberechtigungen. Diese Kommissionierfläche wurde im Rahmen der Erweiterung verdoppelt. „Durch die größere Kommissionierfläche und weil wir jetzt zwei Zugänge, statt wie bisher einen zum BTM-Lager haben, können wir die Prozesse optimieren und den Durchsatz erhöhen“, so Spamer. Über die eine Tresortür erfolgen jetzt ausschließlich Einlagerungen, über die andere Auslagerungen. „Dadurch haben wir einen klaren Warenfluss, was die Prozesse beschleunigt und sicherer macht.“