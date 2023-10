Powerfleet etwa hat sich mit seiner Unity Plattform das Thema Lager- und Transportsicherheit auf die Fahnen geheftet. So dürfen etwa nur jene Fahrer, die auf ein bestimmtes Fahrzeug - sei es ein Hubwagen, sei es ein Spezialfahrzeug oder ein LKW - geschult wurden, es auch benutzen. "Die Freigabe bekommt er oder sie über unser System. Das heißt, wenn etwa eine Schulung abläuft, wird das ebenfalls mitgeteilt, damit darf er oder sie das Fahrzeug nicht mehr fahren. Das ist der erste Schritt", erklärt Heinz Rothmann, Projektmanager bei Powerfleet.



Auch eine verpflichtende, abzuarbeitende Checkliste soll gewährleisten, dass das Fahrzeug keine Schäden oder Fehler hat und "tadellos funktioniert", so Rothmann. "In vielen Ländern werden bereits Checklisten verlangt, bevor der Fahrer das Fahrzeug in Betrieb nimmt. Auch das adressieren wir mit unserem Fahrzeug-Gateway." Schließlich werde der Mitarbeitende auch während der Arbeit begleitet: "Wir bauen in der Regel auf die Intralogistik-Fahrzeuge auch einen Gewaltschadensensor mit auf. Der trackt, was mit dem Fahrzeug passiert, während gearbeitet wird", erklärt Rothmann.

Dieses Powerfleet-Patent bedinge, dass man die Kategorisierung eines Ereignisses - ein Unfall oder etwa ein Anfahren an einem Regal o.ä. - sehr viel besser vornehmen könne. "War das etwa ein schwerschwerwiegendes Ereignis, wo es vielleicht eine Kaltverformung am Fahrzeug gegeben hat oder ein eher leichteres, wo man den Fahrer oder die Fahrerin eher nur verwarnt? Hier gibt es verschiedene Abstufungen", so Rothman.



Darüber hinaus ist natürlich eine regelmäßige Wartung und Inspektion von Lager- und Transportgeräten notwendig um zu gewährleisten, dass die Maschinen ordnungsgemäß funktionieren und sicher eingesetzt werden können. Mitarbeiter sollten darauf geschult sein, mögliche Anzeichen von Verschleiß oder Defekten zu erkennen und zu melden.