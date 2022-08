Ziel von Austria Email war es, zentral zu disponieren, die Bestände zu reduzieren und eine bessere Übersicht in der Produktion zu erzielen. LOGOMATE übernahm die Grob- und Feinplanung in der Produktionsplanung, wodurch die Dispositions- und Planungsprozesse deutlich optimiert wurden. Der Lagerbestand wurde bei der Handelsware um mehr als 30 Prozent reduziert, gleichzeitig stieg die Verfügbarkeit beim Rohmaterial und bei der Fertigware. So blieb unter dem Strich mehr Zeit für wertschöpfende Dispositionsarbeit.



Auch die interne Kommunikation verbesserte sich durch die einheitliche und verbundene Software zwischen Produktionsplanung und Materialdisposition. Zuvor wurden diese Bereiche von zwei völlig unabhängigen Teams organisiert, die sich manuell und sehr zeitaufwendig abstimmen mussten.



Doch die mehrteiligen Produktionsschritte erforderten mehr Transparenz und einheitliche Zahlen. Dank LOGOMATE gelang eine übergreifende Integration: Die Mitarbeiter konnten frühzeitig sehen, wenn sich die Planung verschiebt und welche Auswirkungen dies für das Rohmaterial hat. Die Bestandsmanagementsoftware zeigt zudem bereits beim Eingang von Kundenaufträgen an, welche Liefertermine möglich sind bzw. an welchem Punkt des Materialflusses Teile eventuell nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen.



So entstand in der gesamten Beschaffungs- und Produktionskette mehr Transparenz – plötzliche Out-of-Stock-Situationen beim Rohmaterial waren Geschichte. Die Kundenaufträge, Bestellungen sowie Zu- und Abgänge aus dem Lager werden über eine Schnittstelle vom ERP-System täglich in LOGOMATE importiert. Daraus errechnet die Software ständig die aktuellen Bedarfe je Artikel. Auch eine sofortige Prüfung der Rohmaterialverfügbarkeit ist somit möglich und Kundenliefertermine können zeitnah abgegeben werden.



Darüber hinaus disponiert Austria Email auch die Kundendienstautos mit LOGOMATE, wie Martin Kreutz erklärt: „Hierbei geht es um Ersatzteile wie Dichtungen, Heizelemente etc., die unsere Kundendienstmitarbeiter im Fahrzeug für einen raschen Austausch beim Kunden benötigen. Dafür haben wir einen Transportdienstleiter, der jeden Tag die kommissionierten Ersatzteile in Knittelfeld abholt und in ganz Österreich direkt ins Kundendienstauto oder zur vereinbarten Abladestelle am nächsten Tag anliefert. In LOGOMATE haben wir dafür den richtigen Mindestbestand jedes Artikels für jedes Kundendienstauto gewählt und lassen die Software bis hin zur automatischen Erstellung der Lieferpapiere zur Kommissionierung der Teile automatisiert disponieren.“