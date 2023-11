Die Stadler Rail AG mit Hauptsitz in der Schweiz ist seit über 80 Jahren Hersteller von Schienenfahrzeugen und auf diesem Gebiet einer der Weltmarktführer. Stadler stellt Triebwagen, Stadtbahnen und Lokomotiven her. In Berlin fertigt Stadler seit über 20 Jahren Fahrzeuge für deutsche Verkehrsunternehmen und erbringt darüber hinaus auch den Service. 2019 erhielt Stadler den Zuschlag für den Bau von 1.500 U-Bahnwagen für die Berliner Verkehrsbetriebe.



Da das neue Lager von Stadler in Berlin nicht nur die Produktion, sondern auch die Serviceabteilung bedient, ist eine zuverlässige und pünktliche Lieferung von Teilen essentiell, da ansonsten die Produktion zum Stillstand kommt.



Eine Automatisierung sei aus mehreren Gründen notwendig gewesen, heißt es. Einerseits gab es einen Arbeitskräftemangel wegen der gestiegenen Nachfrage im Großraum Berlin, man wollte den verfügbaren Lagerraum effizienter nutzen, den Durchsatz durch Lageroptimierung erhöhen und zudem war es für Stadler wichtig, die körperliche Belastung der Mitarbeitenden zu optimieren.



Einer der Hauptgründe, warum sich Stadler für Movu escala entschieden hat, war die Fähigkeit des Systems, 21.000 SKUs mit nur 10.752 Lagerplätzen zu verwalten. Diese hohe Lagerdichte wird durch das Stapeln von Behältern innerhalb des Movu escala-Systems erreicht, wodurch mehrerer Behälter pro Lagerplatz gehandhabt werden können. Darüber hinaus spielte die hohe Tragfähigkeit der Roboter, die Behälter mit einem Gewicht von bis zu 50 kg bewegen können, eine entscheidende Rolle.



Das System verfügt über eine integrierte Eingangsstation an der Längsseite und zwei Kommissionierstationen an der Stirnseite. Die Kommissionierplätze werden von 18 Robotern bedient. Hier werden Sets für die Verbrauchsstellen zusammengestellt, indem das System jeweils einen Behälter für die Entnahme und einen für die Ablage an den Kommissionierstationen bereitstellt. Diese werden in einem Auftragspuffer zwischengespeichert.