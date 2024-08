Elbenwald ist ein Anbieter von Merchandise-Artikeln rund um Filme, Serien, Games und Fantasy. Mehr als 15.000 Produkte werden im Logistikzentrum am Unternehmensstandort Cottbus für den Onlineshop und die Versorgung von mehr als 30 Filialen in Deutschland und Österreich vorgehalten – Tendenz steigend. Zudem will das Unternehmen seine internationale Expansion insbesondere in Österreich und den Niederlanden vorantreiben. Das erforderte mehr Kapazitäten im Logistikzentrum.



Vor diesem Hintergrund hat Elbenwald das bestehende manuelle Paletten-Hochregallager zurückgebaut und die Kleinteilelagerung und -kommissionierung automatisiert. „Zur Optimierung von Lagerung, Kommissionierung und Multichannel-Auftragsfertigung der kleinteiligen Produkte haben wir nach einem Systemvergleich die flexible, effiziente Autostore-Technologie gewählt“, erklärt Dirk Wiedenhaupt, einer der Mitbegründer und Geschäftsführer von Elbenwald. „Als ausgewiesen kompetenten Systemintegrator haben wir Element Logic mit der Planung und Montage beauftrag.“



Das Autostore-System ist das Herzstück des erneuerten Elbenwald-Logistikzentrums. Mit der Anlage konnte die verfügbare Lagerfläche im Elbenwald-Logistikzentrum deutlich gesteigert und die Prozesse auf die weitere Expansion des Unternehmens ausgelegt werden. „Angesichts der sich ständig weiterentwickelnden Verbraucheranforderungen, konjunkturbedingter oder saisonaler Volatilität sowie dem Mangel an neuen Logistikflächen und Personal hat Elbenwald sich mit der Autostore-Technologie für eine absolut zukunftsfähige und investitionssichere Anlagenautomatisierung entschieden“, urteilt Joachim Kieninger, Director Strategic Business Development Element Logic Deutschland. „Die Autostore-Anlage sichert bei hoch verdichteter Lagerung eine schnelle, fehlerfreie Kommissionierung und wird mit ihrer Prozesseffizienz das weitere Wachstum von Elbenwald nachhaltig fördern.“