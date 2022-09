Österreich will bis "spätestens 2040" klimaneutral werden. Dafür ist eine funktionierende Kreislaufwirtschaft essentiell. Der Kreislaufwirtschaft werden aber nach wie vor regelmäßig Rohstoffe entzogen, indem noch funktionelle Materialien ausrangiert oder irgendwo zwischengelagert werden.



Die Wiederverwendung von Betriebsmitteln und die Priorisierung von zirkulärem Einkauf kann Ressourcen und Geld sparen. Der niederländische Intralogistiker Kruizinga hat darin einen Markt erkannt und handelt mit gebrauchten Lagermitteln. Laut Unternehmensinformationen ist die Wiederverwendung von Logistikbedarf um bis zu 70 Prozent günstiger - und vor allem schnell lieferbar.



Kruizinga kauft international Restbestände an Lagerinventar und kontrolliert und prüft sie; damit hätten sie höchstens ästhetische Mängel, die die Funktionsweise der Materialien nicht beeinflussen, so das Unternehmen. Durch gebrauchte Lagermittel könne auch etwa das Verpackungsmaterial, das verwendet wird, um Güter auch auf Transportwegen innerhalb des Lagers zu schützen, eingespart werden, indem man auf etwa Stapelboxen aus Kunststoff oder größere Rollbehälter zurückgreift, die wiederverwendet werden können.