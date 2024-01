Das RTIM wurde in den bereits bestehenden vollautomatischen Warenbeschaffungsprozess auf EDI-Basis integriert.So können die Daten - via EDI - weiterverarbeitet und auch für andere Dokumente wie Lieferanweisungen genutzt werden. Petr Smidlik, Head of IT bei Yusen Logistics, zu den Hintergründen: „Durch die Zusammenarbeit zahlreicher Lieferanten in der Automobilindustrie kam und kommt es immer wieder zu Problemen mit so genannten RTIs. Auslöser für diese Probleme war der Mangel an effizienten Systemen zur Erfassung, Verwaltung und Steuerung der RTIs. Die daraus resultierenden Mehrkosten für unnötige Transporte, Lagerung, Verpackung und Umverpackung von Autoteilen zur Sicherstellung der Just-in-Time-Lieferung sind gravierend. Im Ernstfall können fehlende RTIs beim jeweiligen Hersteller sogar zum Stillstand der Produktion führen“.



Dass die Kosten dabei durchaus in die Millionen gehen können, zeigt das Beispiel eines Automobilherstellers, der 500.000 RTIs im Einsatz hat: Pro Jahr beliefen sich die Kosten aufgrund mangelnder Effizienz im Umgang mit den Mehrwegtransportbehältern auf mehr als eine Million Euro. „Mit unserer Lösung konnten wir diese Zusatzkosten um 90 Prozent senken und den Return on Investment in weniger als zwei Jahren erreichen“, erklärt Petr Smidlik.



Editel-Geschäftsführer Gerd Marlovits weist auf einen weiteren wichtigen Aspekt der Zusammenarbeit hin: Das System leistet einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit.Es hilft unter anderem unnötige Transportwege zu vermeiden und spart durch seine Effizienz auch Kosten.Damit zeigen wir, dass die fortschreitende Digitalisierung in Logistikketten einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten kann.“Das RTI Managementsystem wird mittlerweile von mehreren Automobilunternehmen in Tschechien, Thailand und Japan eingesetzt. Darüber hinaus berät Yusen Logistics auch andere Automobilhersteller oder Tier-1-Zulieferer. Gerd Marlovits ist überzeugt, dass die Zusammenarbeit mit Yusen Logistics noch weiter vertieft werden kann und weitere Automobilunternehmen das RTIM einsetzen werden: „Vor dem Hintergrund, dass die Tschechische Republik mittlerweile zu den Top 10 Automobilnationen der Welt zählt, sehen wir ein großes Potenzial für eine weitere Zusammenarbeit“.