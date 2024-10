Zetes bietet Supply-Chain-Execution-Lösungen und ist Teil des Panasonic-Konzerns. Nun ist das Unternehmen mit 50 Prozent beim AMR-Hersteller Robotize eingestiegen, die übrigen Geschäftsanteile verbleiben in den Händen der Gründungsgesellschafter.



Robotize wurde 2016 im dänischen Lyngby gegründet und hat sich auf die Entwicklung von AMR für den automatisierten Materialtransport in Fertigungs- und Logistikumgebungen spezialisiert. Die Lösungen des Unternehmens seien für ihre Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit bekannt und würden damit die perfekte Ergänzung für die Collaborative Supply Chain Suite von Zetes bilden, heißt es aus dem Unternehmen.



Robotize bringt sein Expertenteam auf den Gebieten Mechanik, Elektronik und vor allem Software in die Zusammenarbeit mit Zetes ein. Gemeinsam werden die Unternehmen innovative Lösungen für Supply Chain Execution-Anwendungen hervorbringen, die Mobilität mit Sicherheit verbinden. Dies ermögliche effizientere und produktivere Logistikprozesse und erweitere die Möglichkeiten der Arbeitskräfte.



"Wir freuen uns über unsere neue Investition in Robotize. Unsere beiden Unternehmen haben ein gemeinsames Ziel vor Augen: hochwertige Lösungen zu liefern, die die Fähigkeiten unserer Kunden erweitern und sie zu einer besseren Servicequalität befähigen. Dies passt auch perfekt zu unserer Konzernmutter Panasonic. Gemeinsam werden wir umfassende Lösungen entwickeln, die die internen Logistikprozesse optimieren und die neuen Anforderungen unserer Kunden unterstützen", so Zetes-CEO Pierre Lambert.



Anders Pjetursson, CEO von Robotize, ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit Zetes eröffnet uns neue Möglichkeiten, wie unsere ersten gemeinsamen Projekte bereits bewiesen haben. Das beeindruckende Kundenportfolio von Zetes bietet eine perfekte Grundlage für die Erweiterung unserer Fähigkeiten, denn unsere spezialisierten AMRs passen perfekt zu den hochwertigen Anwendungslösungen von Zetes.“