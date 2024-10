Avnet ist ein globaler technischer Distributor, der elektronische Komponenten wie Halbleiter, Schaltungstechnik, passive und elektromechanische Komponenten von führenden Herstellern anbietet. Das Unternehmen legt großen Wert auf einen vollkommenen technischen und logistischen Lieferkettenservice. Ab 2025 beliefert es daher seine Kund:innen in Europa, im Nahen Osten und in Afrika (EMEA) zusätzlich von seinem mittlerweile dritten europäischen Versandknoten in Bernburg (Saale) aus.



Die Kapazitätserweiterung durch den neuen Hub in Sachsen-Anhalt wird aufgrund des stark wachsenden Bedarfs an elektronischen Bauteilen benötigt. Von der Zahnbürste bis zur Industrieanlage – die Elektronik in Produkten aller Art nimmt drastisch zu. „Die bestehenden Stützpunkte in Belgien und Deutschland spielen für die Begleitung dieses Wachstums in Europa zentrale Rollen“, bestätigt Roswitha Heiland, Vice President Avnet Logistics EMEA. „Unser drittes europäisches Lager in Bernburg befindet sich auf technischem Höchststand und kann mit seinen Erweiterungsmöglichkeiten auch zukünftige Anforderungen und Bedarfe abdecken.“



Um die technischen Voraussetzungen der automatisierten Palettenlagerung erfüllen zu können, habe sich Avnet für das Angebot der voestalpine Krems Finaltechnik entschieden. Mit den Erfahrungen des österreichischen Unternehmens werde die notwendige Präzision in der Fertigung und Montage abgesichert.

