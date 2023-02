Die Rechte und das Know-how zur Herstellung der Elektrotransporter Streetscooter wird an das Luxemburger Firmenkonsortium Odin Automotive verkauft, wie die Deutsche Post in einer Aussendung bekannt gab.



Der Verkauf umfasst das geistige Eigentum für die Fahrzeugmodelle D17 und D20 sowie die beiden hundertprozentigen Tochtergesellschaften in der Schweiz und in Japan. Darüber hinaus wird Deutsche Post DHL Group Minderheitseigentümer von Odin. Damit fungiert Odin als Hersteller der Elektrotransporter und baut beide StreetScooter Modelle (mit acht bzw. 13 m3 Laderaum) weiter.



Die im Konzern verbleibende StreetScooter GmbH mit den bestehenden 300 Beschäftigten wird weiter als Zulieferer von Fahrzeugteilen und Batterien für den vom Konzern geplanten Ausbau der Flotte auf 21.500 Streetscooter agieren. Anschließend wird sich diese Gesellschaft ausschließlich auf die Wartung und Pflege der Bestandsflotte konzentrieren. Aktuell setzt der Konzern mehr als 17.000 Elektrotransporter auf der letzten Meile ein.



Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht.