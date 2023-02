Der US-amerikanische Software-Anbieter Ivanti hat im „Ransomware Spotlight Year End Report“ eine weitere Zunahme von Ransomware festgestellt. von Cyber Fusion, SOAR- und Threat Intelligence-Lösungen der nächsten Generation, durchgeführt hat. Der Bericht identifiziert 32 neue Ransomware-Familien im Jahr 2021, womit sich die Gesamtzahl auf 157 erhöht und einen Anstieg von 26 % gegenüber dem Vorjahr darstellt.



Der Bericht zeigt auch, dass diese Ransomware-Gruppen weiterhin auf ungepatchte Schwachstellen abzielen und Zero-Day-Schwachstellen in Rekordzeit als Waffe einsetzen. Gleichzeitig erweitern sie ihre Angriffssphären und finden immer neue Wege, um Unternehmensnetzwerke zu kompromittieren und Angriffe mit großer Wirkung auszulösen.



Dabei sind ungepatchte Sicherheitslücken nach wie vor die wichtigsten Angriffsvektoren, die von Ransomware-Gruppen genutzt werden. Bei der Analyse wurden im vergangenen Jahr 65 neue Schwachstellen im Zusammenhang mit Ransomware aufgedeckt, was einem Anstieg von 29 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht und die Gesamtzahl der mit Ransomware verbundenen Schwachstellen auf 288 erhöht.



Alarmierend sei, so Ivanti in dem Bericht, dass über ein Drittel (37 %) dieser neu hinzugekommenen Schwachstellen im Dark Web aktiv waren und wiederholt ausgenutzt wurden. Parallel dazu wurden 56 % der 223 älteren Schwachstellen, die vor 2021 identifiziert wurden, weiterhin aktiv von Ransomware-Gruppen ausgenutzt. Dies beweist, dass Unternehmen die waffenfähigen Schwachstellen, auf die Ransomware-Gruppen abzielen, priorisieren und patchen müssen - unabhängig davon, ob es sich um neu identifizierte Schwachstellen oder ältere Schwachstellen handelt.