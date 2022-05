Hilti stellt seine Supply-Chain-Planung neu auf

Hilti ist ein multinationales Unternehmen mit Kundendirektvertrieb, verzeichnet durchschnittlich 250.000 Kundenkontakte am Tag und stellt pro Jahr über 60 Produktinnovationen vor. Auf der Suche nach einem standardisierten S&OP-Ansatz für alle integrierten Märkte und 190 Produktionslinien – mit gleichen Arbeitsabläufen, Prozessen, Systemen und einer zentralen Koordinierung aller Planungsebenen – wandte sich das Unternehmen an seinen Supply Chain Lösungsanbieter Blue Yonder.



Zur Erhöhung des Service Levels bei gleichzeitiger Reduzierung der Supply-Chain-Gesamtkosten hat sich Hilti entschlossen, seine Supply Chain Planungsfähigkeiten gemeinsam mit Blue Yonder digital zu transformieren. Vor Kurzem schloss das Unternehmen die Einführung von Blue Yonders SaaS-basierter Luminate Planning Sales & Operations Planning (S&OP) Lösung ab, welche den Aufbau eines global integrierten Geschäftsplanungsprozesses und einer einheitlichen Absatzprognose zur Steuerung einer End-To-End-Supply Chain unterstützt.



Damit verfügt Hilti über mehr Transparenz über potenzielle Risiken und Möglichkeiten sowie ein klares Verständnis der finanziellen Auswirkungen jeder Entscheidung. Dies verbessere die taktische und strategische Entscheidungsfindung in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Supply Chain und Finanzen, heißt es aus dem Unternehmen. Außerdem sind nun Transparenz und Analysemöglichkeiten erhöht, denn Standardmetriken, verbessertes Reporting und Analytik mit der Luminate-Plattform von Blue Yonder unterstützen die Bereitstellung richtiger Einschätzungen und Handlungsanweisungen.



Auch wurde die Prozessreife verbessert: insbesondere Engagement, Teilhabe und Disziplin bei S&OP-Prozessen innerhalb der Märkte. Die Einbindung der richtigen Personen und Erfahrungen in S&OP-Meetings erlaubt die relevanten Diskussionen zu führen und Entscheidungen zu treffen. Schließlich erhöhe die Nutzung von Blue Yonder als einheitliche Plattform mit detaillierten Reporting-Fähigkeiten und Volume-To-Value-Begleitung die Transparenz für alle Stakeholder.



„Das heutige volatile Geschäftsklima verlangt, dass wir Risiken so gut wie möglich managen müssen. Wir wissen aber, dass Risikomanagement allein nicht ausreicht. Der Aufbau einer widerstandsfähigen Supply Chain ermöglicht uns, in einem wechselnden Umfeld erfolgreich zu sein, und Blue Yonders S&OP Fähigkeiten spielen eine wichtige Rolle darin, unser Geschäft widerstandsfähiger zu gestalten. Mit der Unterstützung durch Blue Yonder können wir nicht nur Risiken steuern, sondern auch sich bietende Gelegenheiten identifizieren und zu unserem Vorteil nutzen“, sagt Federico Scotti di Uccio, Global Head of S&OP, Hilti.



Die S&OP-Lösung von Blue Yonder bietet Hilti einen funktionsübergreifenden Ansatz für eine integrierte Geschäftsplanung, die nahtlos alle beweglichen Teile entlang der weltweiten Supply Chain integriert. Dadurch kann Hilti tatsächlich erreichbare Ziele für Umsätze, Kosten und Margen festsetzen und sein gesamtes Lieferkettennetzwerk danach ausrichten. Mit S&OP kann Hilti einen globalen integrierten Vertriebs-, Produktions- und Inventarplan entwickeln, der sich direkt positiv auf Produktneueinführungen und Finanzpläne auswirkt.