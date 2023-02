Wie dies in der Realität funktioniert, beweisen bereits mehrere namhafte Unternehmen: Die Nordzucker AG, einer der größten deutschen Zuckerhersteller, hat mithilfe von leogistics ein Szenario realisiert, bei dem die Auslagerung aus einem Hochregallager automatisch beginnt, sobald ein LKW nur noch 30 Minuten vom Werk entfernt ist und somit pünktlich innerhalb seines gebuchten Zeitfensters eintreffen wird.

Der Online-Möbelhändler home24 hat in einem Eilprojekt seine Warenanlieferung optimiert. Anstatt per E-Mail buchen über 300 Lieferanten jetzt auf der myleo / dsc ihre Zeitfenster. Im Fokus stand eine Anlieferplattform mit SAP-Anbindung ohne Medienbrüche. Die neue Lösung sorgt für Transparenz bei der Lieferung und passgenaue Informationen, wie lange Verladeteams an der Rampe für den Wareneingang benötigen. Für die Umsetzung wurden die Supply-Chain-Partner gleich mit ins Boot geholt, denn das erfolgreiche Einbinden der Supplier hatte für home24 hohe Priorität.

Auch ein österreichisches Projekt mit einem „großen Stahlbetrieb“ ist derzeit auf Schiene.

„Unterm Strich wird es darum gehen, eine immer höhere Geschwindigkeit bei immer knapperen Ressourcen zu erzielen“, sagt Käber. Als Zukunftstrends, die diese Entwicklung treiben, sieht er die autonome Beförderung von Waren, vollständige digitalisierte und kontaktlose Yards, Prozessautomatisierung auf Basis von KI.

Warum haben Sie für die neue Lösung ein eigenes Corporate Start-up entwickelt

André Käber Ich war mir sicher, dass der Bereich neuerer Strukturen bedarf, um auch konkurrenzfähig zu sein. Das Thema Agilität im SAP-Bereich ist nicht unbedingt so vergleichbar wie die Agilität, die Sie im Cloud-Bereich benötigen. Wir haben also unser Know-how, unsere Kontakte und das Logistikwissen aus der alten Welt mitgenommen und in eine agile, neue, strukturelle Welt gepackt.

Auch das Qualitätsmanagement ist ein Grund, denn gerade dieses kundenorientiertere Vorgehen, auf Augenhöhe zu begegnen, die Bindung stärker herzustellen, war wichtig. Es hatte also organisatorische, entwicklungstechnische, aber auch strukturelle Gründe, warum wir das als eigene Brand aufgezogen haben. Und man muss einfach dazu sagen, dass es zwar von Vorteil ist, den SAP-Stempel zu haben - aber nicht immer. Wir wollen auch für Kunden mit einem anderen Backend-System interessant sein.

Welche Funktionserweiterungen könnte es zukünftig noch geben?

Käber Wenn man sich die Logistikkette so anschaut, haben wir einen sehr spannenden Weg gewählt. Wir haben uns aus der zentrierten Werkssicht, also aus dem Yard Management, wo wir die größte Expertise und damit auch unseren Fokus hatten, erweitert. Wir wollen eine Supply-Chain-Plattform anbieten, die die Grenzen des Yard Managements verlässt und die Integration aller Netzwerkpartner ermöglicht. Wenn man es zusammenfasst, sind es weitere operative Tools im Bereich der Transportplanung, der Transportsteuerung, die helfen sollen, die gesamte Kette noch besser abbilden zu können. Was uns auch sehr umtreibt, ist das ganze Thema der Inbound-Logistik, um für den Versender und alle Geschäftspartner eine einheitliche Datenbasis zu schaffen.

Wie erfolgreich ist das Start-up bereits?

Käber Wir haben es geschafft, in relativ kurzer Zeit erste große namhafte Dax-Unternehmen aber auch kleine Unternehmen zu gewinnen. Das zeigt, dass wir eine sehr große Bandbreite abdecken können. Die größte Herausforderung, die wir aktuell haben, ist, die Breite der Lösung herunterzubrechen auf einzelne, spezifische Industriesegmente, und dort den Vorteil zu zeigen. Wir haben den klaren Anspruch, End-to-End Logistikprozesse zu schaffen. Wenn Sie nach Umsatzzahlen fragen: Das ist derzeit noch nicht wirklich repräsentativ in der Phase, in der wir uns befinden. Wir sind aber mit myleo in über 25 Projekten aktiv und werden dieses Jahr wieder in einem dreistelligen Prozentbereich wachsen. Wir sind letztes Jahr um 600 Prozent gewachsen.

Gibt es österreichische Referenzkunden?

Käber Aktuell noch nicht. Die 25 Projekte spielen sich in Deutschland und in den USA ab, wir werden aber auch mit einem Kunden über die Grenzen hinweg nach Österreich und Spanien gehen. Spätestens 2022 werden wir auch in Österreich Nutzer haben. Wir kooperieren ja mit einem österreichischen Unternehmen im Bereich Telematik, das ist ein LKW Walter Spinn-off der TU, mit dem wir stark im Telematik-Bereich zusammenarbeiten.