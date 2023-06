Die Welt ist vernetzter denn je und wir alle profitieren davon. Sei es in Form von Waren und Dienstleistungen aus aller Welt oder in Form von Wirtschaftswachstum, das uns die globalen Lieferketten gebracht haben. Sie haben uns aber auch verwundbar und abhängig gemacht, wie die Pandemie schmerzlich gezeigt hat. Seitdem kam viel Bewegung in die Lieferketten. Laut einer Umfrage von Gartner unter 400 Supply Chain-Managern haben 74 Prozent in den letzten zwei Jahren die Anzahl und Größe ihrer Lieferstandorte verändert. Sie haben ihre Lieferantenbasis deutlich erweitert und sich durch mehr Lagerhaltung vor Ort unabhängiger gemacht.



Eine Studie von McKinsey zeigt, wie schleppend sich Lieferketten bisher verändert haben: Zwischen 2016 und 2021 hat sich die Konzentration der Lieferketten in keinem Sektor um mehr als 10 Prozent verändert. 40 Prozent des Welthandels hängen laut McKinsey immer noch von drei oder weniger Exportländern ab. So importiert etwa China Rohöl aus mehr als 40 Volkswirtschaften. Andersrum sind diese Länder aber enorm von China abhängig. Besonders bei alltäglichen Produkten wie Laptops, Mobiltelefonen, Kleidung oder Schlüsselprodukten wie Rohsilizium. Wenn China seine Lieferungen unterbricht oder diese unterbrochen werden, hat dies weitreichende Folgen für den Rest der Welt.