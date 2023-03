Der Erfolg intralogistischer Prozesse hängt nicht zuletzt von einer reibungslosen Schnittstelle zur Transportlogistik ab. Denn an Rampen und Ladestellen beginnt der Warenfluss innerhalb von Unternehmen – und hier setzen die Lösungen von TIMOCOM an. Seit über 25 Jahren entwickelt das FreightTech-Unternehmen Logistik-IT zur Digitalisierung des Transportprozesses, von der Geschäftsanbahnung bis zur Zahlungsabwicklung. Zu sehen sind die Lösungen in Stuttgart auf der LogiMAT – vom 25. bis 27. April 2023 in Halle 8, Stand F21.



Ob Live-Sendungsverfolgung, GPS-Tracking oder Frachtvergabe, TIMOCOM hält den Informationsfluss am Laufen. Der Marktplatz bündelt unterschiedliche technische Lösungen verschiedener Anbieter und bietet seinen Kunden eine Übersicht der Systeme bei minimalem Implementierungsaufwand. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden Zeit zu schenken, indem wir ihnen digitale Lösungen an die Hand geben, die ihre Arbeit effizienter machen“, sagt Gunnar Gburek, Head of Business Affairs bei TIMOCOM. „Gerade wenn die Wirtschaft Kapriolen schlägt, Dienstleister wegbrechen und Preise explodieren, kann der Zugang zu unserem Marktplatz für die nötige Flexibilität sorgen.“



Via Schnittstelle zum Ziel



Von TIMOCOM profitiert auch, wer lieber im eigenen System arbeitet. Verschiedene digitale Schnittstellen erleichtern den Austausch relevanter Informationen im Transportprozess. Frachtangebote können in der gewohnten Software-Umgebung erstellt und automatisiert in die Frachtenbörse übertragen werden. Außerdem lassen sich dank der Anbindung von 286 Telematikanbietern GPS-Daten aus unterschiedlichen Quellen tracken.



Mit der Anwendung Sendungsverfolgung können Auftraggeber und Sendungsempfänger Status-Updates der Sendung einsehen. Sie wissen dann, wo sich die Ware gerade befindet und wann sie am geplanten Entladeort eintrifft. Das führt zu deutlich mehr Planungssicherheit im Warehouse- und Rampenmanagement. (red)