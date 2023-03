Wie kann Prewave Nachhaltigkeit monitoren?



Smith Wir monitoren momentan über 130 Ereignistypen und ein großer Teil davon dreht sich um soziale oder umweltbezogene Nachhaltigkeit. Dazu gehört das Aufspüren von Menschenrechtsverletzungen, moderner Sklaverei und Menschenhandel. Im Umweltbereich beobachtet unser System unter anderem die Luft- und Wasserverschmutzung. Das Modell ist darauf trainiert, diese Ereignisse in verschiedensten Sprachen zu erkennen. Es könnte sein dass in der Lokalzeitung in Indonesien oder auch in sozialen Medien ein Ereignis von einer NGO berichtet wird. Das hätte ein Einkäufer in Europa nicht am Radar.

Es ist einfach unmöglich, das als Mensch zu überwachen. Unsere Crawler durchsuchen täglich Millionen von Quellen, um Anzeichen zu erkennen, und generieren strukturierte Ereignis Warnungen, die unsere Kunden nutzen können. Derzeit monitoren wir mehr als 400.000 Fabriken - wenn diese Warnungen also rechtzeitig an die richtigen Leute gelangen, können wir sogar von unserer Zentrale hier in Wien aus sinnvolle Veränderungen bewirken.



Sie arbeiten vorwiegend mit Automobilkonzernen. Warum?



Smith Wir haben uns zunächst im deutschsprachigen Raum auf den Automobilsektor spezialisiert, aber unsere Dienstleistungen haben sich inzwischen auf eine Reihe von Branchen ausgeweitet, darunter die Pharma-Industrie, die chemische Industrie, und sogar auch auf Service- oder Beratungsunternehmen. Mittlerweile ist Prewave in sämtlichen Industrien vertreten.



Was sind die nächsten konkreten Schritte?



Smith Geografisch haben wir noch einen Schwerpunkt im deutschsprachigen Raum, wir expandieren aber in ganz Europa. Wir haben vereinzelt auch Kunden außerhalb Europas, aber wir arbeiten systematisch und nehmen uns erstmal den europäischen Markt vor. In den nächsten zwei Jahren konzentrieren wir uns neben unseren Kernmärkten auf die nordischen Länder, die Benelux-Staaten und Frankreich.



Haben Sie erwartet dass Ihr Geschäft durch das deutsche Lieferkettengesetz anziehen wird?



Smith Ja, da war auf jeden Fall die Erwartung - und das ist auch passiert. Wir haben unser Produkt extra darauf ausgerichtet, haben hier und da Features dazu gebaut, um wirklich die All-in-one-Lösung bieten zu können. Wir sehen das auch dass sehr viele Kunden aus dieser Richtung kommen.



Und welche Features sind dazugekommen?



Smith Wir haben ein Beschwerdeverfahren eingerichtet und unsere Risikoanalyse mit dem Gesetz abgestimmt. Außerdem kooperieren wir mit Rechtsprofis, um unseren Kunden eine optimale All-In-One-Lösung anzubieten.