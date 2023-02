Quectel Wireless Solutions, ein Unternehmen für IoT-Module und IoT-Antennenmit Hauptsitz in Shanghai, macht eine Ankündigung. Sein LPWA-Modulportfolio wird um Polte, den Innovator der Cloud Location over Cellular (C-LoC) Technologie, erweitert. Quectel wird die SuperRes-Fähigkeit von Polte in alle BG77x- und BG95x-Module einbauen, um eine sichere, genaue und globale Ortung für Innen- und Außenbereiche zu ermöglichen. Damit sollen Entwickler in verschiedenen Branchen ihre Anlagen über Standortbestimmung verfolgen können.

Durch die Verbindung mit Polte soll eine erhöhte Sicherheit durch Auslagerung der komplexen Berechnungen in die Cloud über die patentierte Edge-to-Cloud-Architektur gegeben sein. Die Mobilfunkpositionierung soll in der Verfolgung von Massive IoT Assets mehr als zehn Mal genauer als andere Lösungen sein. Die globale Ortung soll ohne zusätzliche Infrastruktur geschehen. Und die Energieeffizienz und Kosteneinsparungen im Vergleich zu GPS, Wi-Fi oder Bluetooth sollen höher sein.

Die Technologie von Polte nutzt die 4G/5G-Mobilfunkinfrastruktur sowie Cloud Computing. Gemeinsam wollen Polte und Quectel eine universelle Asset-Transparenz für eine breite Palette von Assets wie Paketen oder Paletten in der Lieferkette schaffen, während sie zwischen Lastwagen transportiert und an Einzelhandelsziele verteilt werden.