In Österreich sind über zwei Millionen Personen in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) beschäftigt. Sie haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie und ihre Langzeitfolgen massiv zu spüren bekommen. Zusätzlich sind die Verfügbarkeit und die Preise im Energiesektor kritische Faktoren in der Produktion geworden: von den steigenden Material- und Transportkosten sowie Lieferverzögerungen bis zu den Ausfällen entlang der Lieferketten ganz zu schweigen.



Risiken und Störungen in den Lieferketten bringen das operative Geschäft zunehmend in Schwierigkeiten. Vereinbarte Preise und Terminzusagen können sich unter den aktuellen Umständen fatal auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens auswirken – bis hin zum Ausfall. Und gerade KMU verfügen oftmals nicht über die notwendigen Ressourcen, um die Risiken in den Lieferketten systematisch zu analysieren, zu bewerten und vorsorglich geeignete Gegenmaßnahmen zu ergreifen.



Dazu hat der Verein Netzwerk Logistik (VNL) im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) den Reifegrad-Check entwickelt. Er soll eine erste Hilfestellung sein. Gemeinsam mit einem Leitfaden geben die Tools Orientierung und Handlungsempfehlungen für erste operative Schritte im Umgang mit Risiken in den Lieferketten.