Ein erstes Hindernis auf dem Weg zur effizienten Datenverwaltung in der Lieferkette ist die sogenannte "Datenbarriere." Daten liegen in vielen verschiedenen Formaten vor und stammen aus unterschiedlichen Anwendungen und Systemen. Eine zentrale Aufgabe ist es daher, diese Daten zu clustern und in einer konsistenten und strukturierten Form zu sammeln und zu integrieren. Die Sortierung umfasst dabei eine tiefgehende Analyse der vorhandenen Datenlandschaft, die Identifizierung von Quell- und Zielsystemen sowie die Bestimmung der Datenmuster, die synchronisiert werden sollen. Bei der Bewertung der Systeme ist es wichtig, die verwendeten Technologien, Datenformate, Übertragungsprotokolle und Sicherheitsanforderungen zu verstehen. Dabei können Datenvisualisierungstools, eine Data Governance-Strategie oder externe Anbieter:innen wie Intergrationsplattfrom als Service (iPaaS) Anbieter unterstützen.