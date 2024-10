Neben Fragen zu geschäftlichen Herausforderungen wurden die Umfrageteilnehmer gebeten, potenzielle Störfaktoren in der Lieferkette zu bewerten, die sie derzeit am meisten beunruhigen. 95 Prozent der Befragten erwarten für 2024, dass die genannten Ereignisse (s. Tabelle 2) in gewissem Umfang eintreten.



An erster Stelle steht die Preisentwicklung, die 2024 für 45 Prozent der Befragten einen wesentlichen Störfaktor ausmacht. Zentrale Treiber sind Inflation und Preisanstiege, die aller Voraussicht nach anhalten werden. Auch der Arbeitskräftemangel beschäftigt Unternehmen: 34 Prozent erwarten, dass die anhaltend hohe Zahl unbesetzter Stellen die eigene Geschäftstätigkeit beeinträchtigen wird. Als drittgrößten Störfaktor (31 Prozent) bewerten die Organisationen Cyberbedrohungen, die zunehmend häufig auftreten und immer komplexer werden. Dessen ungeachtet sind viele Unternehmen nach wie vor nicht ausreichend vor Datenlecks und anderen Cyberrisiken geschützt.