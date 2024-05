Er soll eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung des anhaltenden Wachstums und Erfolgs von TrueCommerce, einem Softwareanbieter für optimierte Lieferketten, in Europa spielen: Anders Knudsen. Sein umfassendes Wissen über die europäischen Märkte soll dabei besonders in Deutschland und anderen europäischen Ländern von entscheidender Bedeutung sein, in denen sich die elektronische Rechnungsstellung und die Digitalisierung der Lieferkette im Wandel befinden.



Knudsen soll in der neuen Rolle des Vice President of Product & Strategy für Europa die europäische Produktorganisation von TrueCommerce führen und die Produktstrategie von TrueCommerce leiten, einschließlich der Entwicklung einer kontinuierlichen Innovations-Roadmap und der Erweiterung des Produktangebots des Unternehmens in der Region.



Anders verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Märkten B2B Software as a Service (SaaS), E-Commerce und Zahlungsverkehr sowie über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Entwicklung und Umsetzung von Produktstrategien. „TrueCommerce steht an der Spitze der Digitalisierung der Lieferkette durch elektronischen Datenaustausch (EDI) und API-Technologien", sagt Anders Knudsen. „Da wir anhaltende Veränderungen in der Lieferkettenumgebung erleben, freue ich mich darauf, meine Erfahrungen und Erkenntnisse einzubringen, um unser Lieferkettennetzwerk zu erweitern und unseren Kunden größere Möglichkeiten zur Optimierung, Automatisierung und zum Wachstum zu bieten.“



„Der Ausbau von TrueCommerce Europe mit Anders Knudsen stellt unser Engagement dar, unser Lieferkettennetzwerk und unsere Fähigkeiten in der gesamten Region zu erweitern", sagt Mike Gross, Chief Technology Officer von TrueCommerce. „Anders’ Fähigkeit, Märkte umfassend zu verstehen, wird dazu beitragen, die kontinuierliche Innovations-Roadmap von TrueCommerce zu leiten und die Lücke zu schließen, die wir auf dem Markt sehen, um Unternehmen einen einzigen Anbieter zur Digitalisierung ihrer gesamten Lieferkette anzubieten."



Vor TrueCommerce war Anders acht Jahre beim europäischen PayTech-Unternehmen Nets tätig, wo er zahlreiche Positionen innehatte, darunter VP of Products, eCommerce, und für die Produktstrategie und -vision verantwortlich war.