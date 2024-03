Die aktuellen geopolitischen Spannungen beeinträchtigen den globalen Handel und die Logistik. Als Folge des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland und des anhaltenden Handelsstreits zwischen den USA und China haben viele Länder zum Beispiel Sanktionen und strengere Ausfuhrkontrollen eingeführt.



Außerdem greifen die Huthi-Rebellen in letzter Zeit immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer an und stören so den globalen Handel. Es liegt nun an Unternehmen, Maßnahmen zu ergreifen, um mit den geopolitischen Spannungen umzugehen. Eventuell müssen sie die eigene Supply-Chain-Strategie überdenken, Bezugsquellen in anderen Regionen in Betracht ziehen und alternative Transportwege wählen.