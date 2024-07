No Code bedeutet, dass sich eine Plattform maßgeschneidert auf ein Unternehmen und seine Prozesse anpassen lässt, ohne dass dazu Programmierfähigkeiten oder Software-Entwickler nötig sind. Dadurch wird die Automatisierung von Prozessen unter direkter Leitung der Fachabteilungen in einem völlig neuen Ausmaß möglich: Vom Bestelleingang, der Konsolidierung, dem Transport- und Logistikmanagement bis hin zur Dokumentation und Abrechnung lassen sich alle Prozesse entlang der Lieferkette schnell digitalisieren.



Nutzer sind mit wenig Schulungsaufwand in der Lage, Prozessschritte auf der Plattform abzubilden und so zu automatisieren. Per Drag and Drop können Nutzer neue Elemente wie Toggle-Switches, Buttons und andere Datenfelder einfügen und an die gewünschte Stelle des abgebildeten Geschäftsprozesses ziehen. Nutzer können außerdem Trigger festlegen, die dann bestimmte Aktionen auslösen: beispielsweise eine automatisierte E-Mail-Benachrichtigung an den Kunden, sobald die Bestellung auf der Plattform akzeptiert wird. Supply Chain Manager können so leicht automatisieren, was passieren soll, wenn eine Bestellung eingeht, können Bestellungen konsolidieren lassen und automatisiert Transporte beauftragen.



Der No-Code-Ansatz zahlt sich auch bei Prozessänderungen besonders aus: Während selbst kleine Anpassungen in anderen Software-Lösungen nur in Zusammenarbeit mit den Entwicklern und Programmierern umgesetzt werden können, ist das hier für einzelne Nutzer selbst möglich. Das beugt nicht nur einem Engpass in der IT-Abteilung eines Unternehmens vor, sondern spart Zeit und Kosten.



Viele dieser Prozesse werden bereits über verschiedene Systeme automatisch ausgeführt. In einem einzigen Unternehmen ist es jedoch keine Seltenheit, dass über verschiedene Regionen oder Business Units hinweg die verschiedensten Lösungen zum Einsatz kommen. Diese heterogene Lösungslandschaft führt zu vielen Systembrüchen, in denen manuelle Schritte, wie das Hoch- und Herunterladen von Dateien, nötig sind. Eine einheitliche No-Code-Plattform hilft hier nicht nur bei der Digitalisierung der Prozesse, sondern kann als Verbindungsstück zwischen all diesen Systemen fungieren und ermöglicht die Orchestrierung der gesamten Supply Chain auf einer Oberfläche mit der Hilfe eines holistischen Datenmodells.



Eine solche Lösung erlaubt zudem die Erstellung von Workflows. Nutzer können damit mehrere Prozessschritte über zuvor isolierte Geschäftsprozesse hinweg verknüpfen, also beispielsweise bei Bestätigung einer Bestellung aus dem Verkauf automatisch die Auswahl und Beauftragung eines Transportdienstleisters in der Logistik in die Wege leiten. Über Schnittstellen können die Funktionen auch ins ERP-System der Kunden eingefügt werden.