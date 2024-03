Transoflex führt temperaturgeführte Transporte für die Pharma- und Gesundheitsbranche durch. Nun hat das Unternehmen ein neues Logistikzentrum in Lebring in der Steiermark gebaut, das das bisherige Logistikzentrum in Kalsdorf ablöst.



„Wir können in Lebring zweieinhalbmal mehr Sendungen umschlagen als an unserem bisherigen Standort in Kalsdorf“, erklärte dazu Eugen Günther, Sprecher der TMA-Geschäftsführung bei der Inbetriebnahme. „Und während die Anlage in Kalsdorf gemietet war, haben wir in Lebring auf eigenem Grund und Boden gebaut.“



Dafür investiert die österreichische Tochtergesellschaft der deutschen Transoflex Thermomed in der Steiermark einen mittleren einstelligen Millionenbetrag. „Das ist viel Geld für einen relativ kleinen Standort mit einer Tagesmenge von rund 2.000 Paketen“, erläuterte Günther. „Aber der Standort ist unabdingbar, um unseren Kunden landesweit einen 24-Stunden-Service anbieten zu können. Außerdem sichern wir uns mit dem nach ökologischen Kriterien gebauten Umschlagzentrum langfristig niedrigere Betriebskosten und verbessern unsere Klimabilanz.“