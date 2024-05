Die Optimierung des Energieverbrauchs ist entscheidend für einen wirtschaftlichen Betrieb. Eine umfassende Verbrauchsdatenmessung mittels Messstellen und Smart Metern deckt Ineffizienzen auf und ermöglicht Verbesserungen, die Lastspitzen vermeiden und Schäden frühzeitig erkennen lassen. Obwohl der nachträgliche Einbau kostenintensiv ist, ist diese Investition angesichts steigender Energiekosten oft rentabel.



Die Initiative Power of Logistics des Themenkreises Logistikimmobilien des BVL startete 2023 das Pilotprojekt zur Verbrauchsdatenmessung. Das Projekt zielt darauf ab, Energieeinsparpotenziale durch eine konsequente Messung der Verbräuche zu identifizieren und so Standards für einen Nebenkostenbenchmark für die verschiedenen Nutzungsprofile von Logistik- und Industrieimmobilien zu erarbeiten.



Ein klassisches Szenario aus einem Logistikbetrieb, der die Relevanz einer detaillierten Verbrauchsdatenmessung aufzeigt: Am Schichtende sind alle Gabelstapler gleichzeitig an die Ladestationen angeschlossen, das Licht brennt auf der gesamten Hallenfläche und auf den Gängen, obwohl keiner da ist – all dies führt zu Lastspitzen, die ohne eine Verbrauchsdatenmessung und Analyse oft unentdeckt bleiben. Dabei können sie ganz einfach reduziert werden, indem das Laden der Gabelstapler am Ende der Schicht um einige Stunden verschoben und gestaffelt wird. Bei diesem Beispiel wäre eine Reduzierung der Lastspitze um bis zu 80 kW realistisch. Bei einem Leistungspreis von 120 Euro/kW kann so eine jährliche Ersparnis von rund 9.600 Euro erzielt werden – natürlich nur, sofern die Reduzierung das ganze Jahr über gehalten werden kann.