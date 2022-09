Herr Vogt, inwieweit hat sich der Logistik-Immobilienmarkt in letzter Zeit gewandelt?



Christian Vogt Wir haben festgestellt, dass mehr Start-ups kommen. Wir hatten in letzter Zeit etwa zwei Start-ups als Kunden, die sehr erfolgreich Firmen gegründet haben und sehr expansiv unterwegs sind, und die suchen Flächen. Und da sprechen wir von sehr großen Flächen: beide haben jeweils 5.000 bis 6.000 Quadratmeter Flächen angemietet. Früher waren es eher traditionelle Unternehmen wie Gebrüder Weiss, Hornbach, die Post oder ähnliche, die auf uns zugekommen sind. Jetzt kommen doch mehr junge Gründer, die vor allem auf E-Commerce setzen.



Wie sieht es mit der Nachfrage nach Lagerflächen überhaupt aus?



Vogt Wir können gar nicht so schnell nachentwickeln, wie die Nachfrage steigt. Die Nachfrage am Logistikmarkt ist groß, das Angebot ist gering. Vor allem die A-Klasse-Immobilien werden sehr stark nachgefragt. Das hat natürlich auch mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu tun, denn hier haben die Kunden doppeltes Interesse: Nämlich einerseits die Anforderungen des Gesetzgebers zu erfüllen, andererseits natürlich die eigenen Kosten im Blick zu haben. Denn je besser die Immobilie ausgestattet ist, desto weniger Energiekosten fallen an. Die B- und C-Klasse-Immobilien werden kaum nachgefragt.



Wäre es eine Option, sie abzureißen und neu als A-Klasse Immobilie zu bauen?



Vogt Das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen: Die Zukunft der Logistikimmobilie und die Frage, ob wir verstärkt auf Greenfield – also Flächenverbauung – oder Brownfield – bereits verbaute Flächen – setzen. Abreißen und neu bauen ist mit erheblichen Kosten verbunden. Denn in der Regel will der Vorbesitzer nicht nur die Fläche bezahlt haben, sondern auch noch das Gebäude, das aber nichts mehr wert ist und abgerissen werden muss. Aber ja, man sollte grundsätzlich schon vorher verbaute Flächen nehmen die dann nicht mehr genutzt werden. Ich denke auch, dass wir uns auch irgendwann wegen politischer Vorgaben mehr darauf fokussieren müssen. Wenn wir irgendwann die Genehmigung nicht mehr kriegen, Greenfield zu versiegeln - was ich ja auch verstehe - dann müssen wir uns mehr Brownfield zuwenden. Dann muss man sich aber auch Gedanken darüber machen, wer das bezahlt.