Die VGP Gruppe entwickelt und erstellt auf dem Gemeindegebiet von Laxenburg und Guntramsdorf einen neuen Wirtschaftspark, der im Herbst 2024 eröffnet werden soll. Dafür werden auf einer Grundstücksfläche von rund 120.000 m2 zwei Hallen mit insgesamt 52.000 m2 vermietbare Fläche für Industrie-, Logistik- und Gewerbezwecke errichtet. Ein Gebäude davon ist bereits zur Gänze an ein Handelsunternehmen vorvermietet.



"Der VGP Park Laxenburg liegt verkehrstechnisch günstig direkt an der A2 und ideal im Ballungsraum Wien. Mit dem Projekt werden ca. 300 – 400 neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Mieter der unterschiedlich großen Objekte werden sowohl internationale Konzerne als auch österreichische und regionale Unternehmen sowie KMU sein“, sagt Markus Gollob, Country Manager der VGP in Österreich.

<< Sehen Sie hier den aktuellen dispo Blitztalk mit DLH-Österreich-Chef Christian Vogt zum aktuellen Logistik-Immobilienmarkt in Österreich >>

VGP errichtet damit bereits den zweiten Wirtschaftspark in Österreich. Im Herbst 2023 wird die dritte Baustufe des Wirtschaftsparks Graz in Premstätten fertiggestellt. „Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind bei all unseren Projekten wesentliche Parameter und somit auch bei der Entwicklung dieses Projekts in Laxenburg zentral“, sagt Jan Van Geet, CEO VGP. In Laxenburg wird eine Photovoltaik-Anlage errichtet und E-Ladestationen zur Verfügung stehen.



„Der Park bietet sowohl kleinere Einheiten als auch maßgeschneiderte Lösungen für große Betriebe. Er ist für Logistikdienstleistungen, leichte Produktion und sonstige gewerbliche Aktivitäten bestens geeignet“, erläutert Gollob. Der VGP Park Laxenburg biete Class-A-Logistikimmobilien in einem erstklassigen Industriegebiet mit hohen Gebäudestandards.



Lesen Sie auch zum Thema Logistik-Immobilien

Logistik-Immobilien: Ein Markt im Wandel >>

Das Thema Nachhaltigkeit wird sich noch stärker durchsetzen >>

Panattoni: Ein neuer Immobilienentwickler betritt den heimischen Markt >>



„Das Industriegebiet NÖ-Süd ist für die Standortgemeinden und deren finanzielle Möglichkeiten von großer Bedeutung. Genauso ist es aber von enormer Wichtigkeit, dass dieses keine Nachteile für die Lebensqualität der Bevölkerung mit sich bringt. Und das haben wir nach vielen Gesprächen und Verhandlungen gemeinsam mit allen Beteiligten geschafft. Unter anderem mit der Anbindung an das Verkehrsnetz des IZ NÖ-Süd und damit der Möglichkeit, sämtliche Fahrzeuge direkt auf die Autobahn zu leiten. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass kein zusätzlicher Verkehr eine der anliegenden Gemeinden belastet“, unterstreicht David Berl, Bürgermeister von Laxenburg.



Die Erfüllung und Einhaltung der in der EU-Taxonomie-Verordnung definierten Umweltziele auf Basis der bisher veröffentlichten Kriterien werden angestrebt. Darüber hinaus wird das Gebäude mit dem Nachhaltigkeitszertifikat ÖGNI „Gold“ zertifiziert. In dem Wirtschaftspark werden rund 300 Bäume und sonstige Begrünungen neu gepflanzt, 3,8 ha begrünte Fläche werden als Versickerungsflächen genutzt. Es entsteht damit ein 3.500 m2 großer Grüngürtel. Für kommendes Jahr ist ein Bienenhotel auf dem Gelände geplant.