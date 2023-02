Der Deichselstapler PSX16 mit klappbarer Standplattform und Seitenschutzbügeln eigne sich laut Aussendung für den wirtschaftlichen Transport von Gütern über längere Strecken sowie für die Ein- und Auslagerung von Waren auf höhere Regalebenen. Für besonders intensive Einsätze ist der PSX16 ebenfalls mit Lithium-Ionen-Batterie (Li-Ion) erhältlich. Er bietet eine Tragfähigkeit von 1600 kg, serienmäßige Servolenkung, eine Batteriekapazität von bis zu 375 Ah bei der Blei-Säure-Version und einen seitlichen Batteriewechsel.

Das Fahrzeug zeichne sich durch eine robuste Bauweise und intuitive Bedienung aus. Dank kompakter Abmessungen und einem geringen Wenderadius eignet sich das Gerät für den Einsatz in platzkritischen Arbeitsbereichen und den Mitgängerbetrieb. Hierzu lassen sich sowohl die Standplattform als auch die Seitenbügel wegklappen. Im Mitgängerbetrieb ist die Fahrgeschwindigkeit reduziert und ermöglicht so ein präzises Rangieren. Der kraftvolle Hubmotor und das proportionale Hydrauliksystem sorgen für ein sanftes und präzises Heben und Senken von Lasten in Hubhöhen von bis zu 5,8 m. Mithilfe der 4-Punkt-Auflage erzielt der Bediener mit dem PSX16 eine hohe Resttragfähigkeit. Dabei garantiert der moderne Fahrmotor in Drehstromtechnik einen hohen Wirkungsgrad mit kräftiger Beschleunigung und schnellem Fahrtrichtungswechsel. Dank des exzellenten Energiehaushalts des PSX16 kann sich der Betreiber auf niedrige Betriebskosten freuen.