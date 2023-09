TX Logistik rechnet bis zum Jahresende mit einer Verdreifachung von internationalen Abfalltransporten auf bis zu 850 Züge im Jahr, vor allem auf auf Strecken des europäischen Nord-Süd-Korridors sei es gelungen, zahlreiche Abfalltransporte von der Straße auf die Schiene zu verlagern, heißt es aus dem Unternehmen. So fährt es unter anderem Siedlungsabfälle grenzüberschreitend zu Verwertungsstellen in mehreren europäischen Ländern.



Mit der kürzlich erfolgten Übernahme der Güterbahn Exploris Deutschland Holding hätten sich außerdem neue Möglichkeiten und Kapazitäten für solche Transporte ergeben, denn Exploris sei hauptsächlich auf Schienengüterverkehre im konventionellen Transportsegment konzentriert.



TX Logistik hat sich im Geschäftsbereich Rail Freight bereits frühzeitig auf den Transport von Abfällen aus unterschiedlichen Branchen spezialisiert. Zu den Gütern zählen neben Siedlungsabfällen beispielsweise auch Metallschrotte.



Für die Durchführung solcher Abfalltransporte ist das Eisenbahnlogistikunternehmen seit 2002 durchgängig als Entsorgungsfachbetrieb zertifiziert. Das jüngste Wiederholungsaudit, in dem TX Logistik bescheinigt wurde, dauerhaft die hohen Qualitätsanforderungen für den Transport von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen in Europa auf der Schiene zu erfüllen, ist erfolgreich im August 2022 absolviert worden.



Für das Zertifikat müssen gemäß der Verordnung für Entsorgungsfachbetriebe im Rahmen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes regelmäßig etwa die Fachkenntnisse der Mitarbeiter, die technischen Voraussetzungen für den fachgerechten Transport, ein lückenloses Dokumenten- und Datenmanagement sowie Rechtskonformität und Versicherungsschutz nachgewiesen werden.



Speziell der Mitarbeiterschulung und -fortbildung kommt dabei eine große Bedeutung zu, denn beim grenzüberschreitenden Transport von Abfällen sind eine Vielzahl an Umweltauflagen und Transportvorschriften zu beachten.