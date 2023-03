Der Aufsichtsrat der Austrian Airlines (AUA) hat das Vorstandsmandat von Michael Trestl als CCO der Fluglinie verlängert. Der 37-jährige Trestl, seit Jänner 2021 als Chief Commercial Officer im Vorstand der AUA, wurde für weitere fünf Jahre vom 1. Jänner 2024 bis 31. Dezember 2028 wiederbestellt. Der gebürtige Niederösterreicher ist für die Bereiche Sales, Network & Revenue Management, Brand Experience und IT zuständig, teilte die AUA in einer Aussendung mit.



"Michael Trestl hat als CCO die kommerzielle Verantwortung für Austrian Airlines mitten in der Corona Pandemie übernommen. Mit seiner strategischen Expertise und seiner Teamfähigkeit hat er maßgeblich dazu beigetragen, die Airline gut durch die Krise zu steuern und danach wieder einen Aufschwung zu ermöglichen", sagte Christina Foerster, AUA-Aufsichtsratsvorsitzende zur Wiederbestellung.



Trestl begann nach dem Studium (Wirtschaft, Tourismus) seine Karriere innerhalb der Lufthansa Group 2011 bei der Edelweiss Air in Zürich. Von 2014 bis 2017 führte er die Fluglinie. Anschließend wechselte er zur Swiss International Air Lines, wo er unter anderem auch als Head of Network Management tätig war. Anschließend wechselte er in den Vorstand der AUA.