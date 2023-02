Die Triebwagen werden derzeit auf einer stillgelegten Strecke in der Gegend von Los Angeles getestet, gleichzeitig wird Software entwickelt, damit die Fahrzeuge "sicher in den bestehenden Bahnbetrieb integriert werden können", so Parallel, das ein Team von etwa 25 Ingenieuren beschäftigt.



Das zum Patent angemeldete Fahrzeug von Parallel würde "Standard-Schiffscontainer als einfach oder doppelt gestapelte Ladung transportieren", so das Unternehmen. Die einzeln angetriebenen Waggons könnten zusammengeschaltet "Züge" bilden oder sich unterwegs zu verschiedenen Zielen aufteilen. Die Fahrzeuge sollen dabei eine individuelle Reichweite von bis zu 800 Kilometer haben.

Die Schienenfahrzeuge sollen rund 58.000 Kilogramm tragen können, was die Ladung eines Sattelschleppers um mehr als das Doppelte übersteige. Die Aufladung des Akkus soll innerhalb von einer Stunde möglich sein – zumindest theoretisch, getestet wurde ein Prototyp bisher nur auf einer Strecke von 80 Kilometer.

Die Platoons "müssen keine großen Frachtmengen anhäufen, um den Dienst wirtschaftlich zu machen, was einen reaktionsschnelleren Dienst und eine breitere Palette von Routen ermöglicht", so Parallel. Dadurch werden die Wartezeiten bei der Beladung kilometerlanger Züge drastisch reduziert.



Der Triebwagen von Parallel nutzt ein kamerabasiertes Wahrnehmungssystem und redundante Bremsen, um "bis zu zehnmal schneller als ein Zug sicher und autonom zu stoppen", so das Unternehmen. Das bedeutet, dass die Fahrzeuge innerhalb der Sichtlinie, in der die Sensoren ein Objekt wahrnehmen, eine Notbremsung durchführen können. Darüber hinaus halten die Züge automatisch eine sichere Geschwindigkeit ein, die sich nach den Gleisbedingungen richtet".