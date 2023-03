Die Unternehmen bieten nun die "Tachographenmaut" an: Das ist ein Maut-Service für Nutzfahrzeugflotten, die nicht auf die so genannten On-Board-Units (OBUs) angewiesen sind. Für den elektronischen Mauteinzug werden stattdessen Daten aus dem VDO DTCO 4.1 genutzt, der nächsten Continental-Version des intelligenten Tachographen. Diese Daten werden über die Continental Road Usage Service (CRUS)-Plattform in die Axxès-Cloud übertragen.



Zur Anbindung der Kundenflotten an die Cloud verwendet Axxès den VDO Link von Continental, eine Konnektivitätslösung, die in die Frontschnittstelle des Tachographen eingesteckt wird. Dies ist für die Flottenbetreiber nicht nur einfach und praktisch, sondern bietet auch große Vorteile für Services im Rahmen des Europäischen Elektronischen Mautdienstes (EETS) und für das VAS-Portfolio von Axxès.



Mithilfe des VDO Link wird die Vielzahl von Tachographendaten zu Fahrern und Fahrzeugen deutlich leichter abrufbar. Dies eröffnet ein ganz neues Feld von Mehrwertdiensten, die Axxès nach eigenen Angaben künftig für seine Kunden erschließen möchte.



Frédéric Lepeintre, CEO von Axxès: „Die Einführung der Tachographenmaut ist ein Meilenstein für die europäische Mautbranche – vergleichbar nur mit der Einführung der volldigitalen Lkw-Maut in Deutschland 2005. Wir sind sehr stolz, dass wir als erstes Unternehmen die Tachographenmaut einführen. Die neue Lösung ist sehr leicht zugänglich und dabei viel genauer, eindeutiger und sicherer. Sie eröffnet neue Geschäftsfelder für unsere Kunden, da die Tachographenmaut über unsere bestehenden Schnittstellen mit unserem neuen Kundenportal verbunden ist, über das sämtliche Flottenmanagement-Services in Anspruch genommen werden können.“



Flottenbetreiber, die Lkw im internationalen Verkehr einsetzen, müssen ihre Fahrzeuge bis 2025 mit intelligenten Fahrtenschreibern der zweiten Version nachrüsten. Die Nachrüstung ist für die Mautdienstleister von Bedeutung, da sie vor allem für international tätige Speditionen arbeiten. Wenn diese die Tachographenmaut einführen, lohnt sich die Nachrüstung entsprechend mehr.