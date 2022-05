Containerschifffahrt: Mehrheit verlässt sich weiter auf den Spotmarkt

Laut 58 Prozent der Befragten hätten die Sperrung der Covid-Lieferungen in China dazu geführt, dass es schwierig ist, "so viele Produkte wie geplant zu produzieren/zu versenden".



Amanda Mallia, Head of Sales and Purchasing, Oceanbox Containers Ltd. mit Sitz in Italien, einer der xChange-Kunden und Teilnehmer an dieser Umfrage, erklärte: "Wir können nur schwer vorhersagen, wohin wir unsere Container schicken sollen und ob wir überhaupt Gewinn machen werden, da die Reedereien höhere Gebühren für SOC-Container verlangen."



Da China derzeit abgeriegelt und somit stark überlastet sei und die Nachfrage nach Leercontainern in der Hochsaison aufgrund der Verlagerung der Urlaubsausgaben auf Dienstleistungen und nicht auf Konsumgüter zurückgehe, "sind wir uns nicht sicher, ob es klug ist, die Leercontainer nach China zurückzuschicken.

Eine genaue Vorhersage, was in der diesjährigen Hochsaison passieren wird, ist schwieriger als sonst, da es so viele widersprüchliche Anzeichen und unbestimmbare Faktoren gibt", sagte Christian Roeloffs, Mitbegründer und CEO von Container xChange.



"Was das Frachtangebot angeht habe man gesehen, dass die chinesischen Sperrungen von Covid-19 die Verfügbarkeit von Fracht für den Export in wichtige Märkte in Europa und Nordamerika beeinträchtigt haben. Eine große Frage sei, ob China seine Null-Covid-19-Politik opfern wird, um den Handel und seine Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.



"Wenn dies der Fall ist, deutet alles darauf hin, dass es zu einem erheblichen Anstieg der Ausfuhren kommen wird, wenn die Rückstände abgearbeitet werden",so Reoloffs weiter. "Wenn die Abriegelungsvorschriften bald gelockert werden und die Lkw-Fahrer ihre Arbeit wieder aufnehmen dürfen, werden diese Rückstände zur gleichen Zeit eintreffen wie die Aufträge der Hochsaison, was zu erheblichen Blockaden der Lieferkette in den Häfen in Europa und den USA führen könnte, wo die Überlastung bereits weit verbreitet ist."