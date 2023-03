Ein Diesel-Fahrzeug schafft zwischen 10-15 Aufträge pro Tour. Die durchschnittliche Nutzlast beträgt etwa 1.000 kg bei einer durchschnittlichen Laufleistung von 300 km pro Tour.

Ein E-Fahrzeug schafft zehn Aufträge pro Tour. Die durchschnittliche Nutzlast beträgt 500 kg mit einer durchschnittlichen Laufleistung von 100 km pro Tour.

Es zeigt sich, dass die Aufträge annähernd gleich sind, jedoch ein massiver Unterschied in der Nutzlast sowie in der Reichweite vorliegt – wobei die Nutzlast das einschränkende Element im Bereich Zwei-Mann-Handling darstellt.



Übertrage man diese Fakten in die Tourenplanungen, resultiere daraus eine völlig neue Betrachtungsweise der urbanen Tourenplanung, so Cargoe. Die Planung müsse auf das Fahrzeug zugeschnitten sein, da unterschiedliche E-Modelle unterschiedliche Eigenschaften aufweisen würden, vor allem bezüglich der Reichweiten.



Cargoe hat sich 2022 auf die Testung von E-Fahrzeugen eingelassen, unterschiedliche Modelle wurden angeschafft und deren Einsatz stetig, aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften und Reichweiten, getestet und optimiert. Das Ergebnis sei, so Cargoe, dass die Touren zwar kürzer seien als jene von vergleichbaren Diesel-Fahrzeugen, die Anzahl an Aufträgen aber genauso abgewickelt werden könne, wenn man die Tourenplanung danach ausrichte.



So werde – als Beispiel – ein Diesel-Fahrzeug grundsätzlich einmal mit Packstücken beladen und gehe dann auf eine lange Tagestour. Ein E-Fahrzeug hingegen werde aufgrund der Nutzlast öfter beladen und fahre zwei bis drei deutlich kürzere Touren pro Tag.



Einen positiven Nebeneffekt bringe die Umgestaltung auch für die Mitarbeitenden, heißt es bei Cargoe: Durch die bessere Verteilung der täglichen Beladungen im Lager werde die Arbeitsbelastung minimiert, da die bisherigen stressigen Stoßzeiten verringert bzw. besser verteilt werden könnten.



Das Fazit des Unternehmens: E-Fahrzeuge sind in urbanen Gebieten sehr wohl im Ein-/Zwei-Mann-Handling-Bereich einsetzbar, erfordern aber eine Umgestaltung der Tourenplanung. Cargoe wird jedenfalls die E-Flotte in diesem Segment weiter ausbauen.

Dieser Artikel entstand in Kooperation mit Cargoe.