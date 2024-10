Dispo hat den heimischen Spediteuren die Möglichkeit gegeben, in einer Branchenumfrage ihre Performance in verschiedenen Bereichen anzugeben. Auch wenn die Ergebnisse aufgrund der geringen Teilnehmerzahl nicht repräsentativ sind, so können sie doch als Barometer der Branche gesehen werden.



Interessant waren vor allem die Antworten zu alternativen Antrieben und zum KI-Einsatz. Demnach setzt etwas mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen alternative Antriebe in ihrem Fuhrpark ein - und hier vor allem Elektro-Fahrzeuge. Vereinzelt gibt es auch Flotten, die mit HVO-Kraftstoff (Hydrotreated Vegetable Oil), Gas oder Flüssigerdgas (LNG) fahren.



Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz wiederum ist in sehr vielen Transportunternehmen mittlerweile Alltag - hier vor allem in der Disposition und der Planung, aber auch in den Bereichen Lagerlogistik, Marketing und Vertrieb. Demnach ist auch der Digitalisierungsgrad in den Transportunternehmen, die an der Umfrage teilgenommen haben, sehr hoch.



Ein weiteres wichtiges Thema, das eindeutige Ergebnisse zeigt, ist die Nachhaltigkeit. Auch hier wurden in den letzten zwölf Monaten verschieden hohe Summen in Nachhaltigkeitsbestrebungen investiert, kein einziges Unternehmen hat "sehr wenig" oder "wenig" in diesen Bereich investiert.