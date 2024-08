Das Großprojekt von DB Schenker umfasst den Transport von Rotorblättern mit einer Länge von 76,8 Metern und einem Gewicht von über 19 Tonnen pro Stück. Das Gesamtgewicht des Transportguts beläuft sich auf rund 4.600 Tonnen, während das Transportvolumen nahezu 274.000 Kubikmeter erreicht. Zum Vergleich: Die Spannweite einer kompletten Windturbine mit diesen Rotorblättern beträgt 153,6 Meter und übertrifft damit sogar die Höhe der Freiheitsstatue in New York.



„Indien befindet sich in einer Phase schnellen wirtschaftlichen Wachstums, das eine zuverlässige Energieversorgung erfordert. Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zur Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien in Indien zu leisten. Mit der Bereitstellung von 80 Windturbinen unterstützen wir aktiv den Aufbau einer stabilen und nachhaltigen Energieinfrastruktur", so Thorsten Meincke, Vorstand für Luft- und Seefracht bei DB Schenker.



Die logistischen Herausforderungen bei einem Projekt dieser Größenordnung seien laut Daniel Wieland, Senior Vice President Global Projects & Industry Solutions bei DB Schenker, enorm: "Der sichere und effiziente Transport von überdimensionalen und schweren Gütern wie Rotorblättern erfordert herausragende Projektmanagement- und technische Fähigkeiten. Unser globales Team arbeitet Hand in Hand, um diesen Auftrag mit höchster Präzision und Zuverlässigkeit zu erfüllen."