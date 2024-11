Wie also verwaltet ein Hafen seine Kapazitäten, wenn Importe Zeit brauchen? „Nennen Sie mir Ihre Verweilzeit, und ich nenne Ihnen meine Hafenkapazität“, sagt Brian Steeds, Direktor des Bereichs Automotive im Hafen von Bristol. „Im Grunde genommen ist die Verweilzeit derzeit der Schlüssel zu Diskussionen über die Kapazität. Exportprodukte werden Punkt-zu-Punkt umgeschlagen, aber die Verweildauer von Importprodukten ist variabel.“

Und diese Lagerung des ankommenden Volumens, manchmal für unbestimmte Zeit, ist an sich schon ein neuer Business Case. Im Hafen von Piräus wird das Heracleous-Terminal im neuen Jahr als Autoterminal in Betrieb genommen. „Wir hoffen nicht, dass wir mehr lokale Fracht bekommen, aber wir planen und bekommen mehr Transitfracht. Deshalb schaffen wir mehr Platz, da er im letzten Jahr benötigt wurde, und unsere Idee war es, zusätzlichen Platz zu schaffen, um die erwartete Fracht abzudecken“, sagt Dimitrios Agrapidis von Piraeus Port SA.

„Es handelt sich also um zusätzliche 5.400 Stellplätze zu den 6.700 Stellplätzen an unserem G2-Terminal“, sagt Eirini Vasileiou, stellvertretende Leiterin des RoRo-Terminals im Hafen von Piräus.

Und das gilt für alle Bereiche. Die Kapazität wird benötigt, um die Überlastung zu vermeiden, die sich gerade erst gelockert hat, die aber mit dem Anstieg der Importe und der Verweildauer, insbesondere von E-Fahrzeugen, in den Häfen der Region wieder zunehmen wird. Und dann ist da noch die Flut von Kriegen, die das Ganze noch komplizierter macht.

„Aufgrund der Krise im Roten Meer kommen die Schiffe über das Kap der Guten Hoffnung und nicht über das Mittelmeer, und viele Häfen im östlichen Mittelmeer werden jetzt durch Umschlag von Häfen im westlichen Mittelmeer bedient“, erklärt Lluis Paris, Leiter des Bereichs Automotive im Hafen von Barcelona. „Dieses Volumen beansprucht also Platz.

Und dann sind da noch die Autos, die in Containern ankommen. Während die Entladung aus dem Container in einem Mehrzweck-Terminal stattfinden kann, wird das Auto dann oft zum RoRo-Terminal transportiert und dort in den Bestand aufgenommen. „Wir müssen berücksichtigen, dass dieses Auto nicht mit einem RoRo-Schiff angekommen ist, sondern sich jetzt in einem RoRo-Terminal befindet“, sagt Paris.

Und wird das aufhören? „Ich denke, es wird langsamer verschwinden, als wir erwartet haben, d.h. von Containern zurück zu RoRo-Schiffen, denn wir haben alle gesagt, dass es verschwinden wird, sobald wir die großen Schiffe haben, aber wir haben jetzt 2024 September und es wächst immer noch“, sagt Anna Listeri, Managerin, Automotive im Port de Barcelona.

Staus sind also Teil der neuen Normalität? „Staus sind zu erwarten. Das bedeutet, dass wir Überlaufflächen sowohl für Importe als auch für Exporte brauchen“, sagt Bantel von BLG Logistics. „Unser Kernterminal hat eine Kapazität von 70.000, außerdem haben wir eine Fläche in Ahlorn angemietet. Wir haben 8 über den Hafen verteilte Multilager und planen ein neues Multilager.“

Und Autos in Containern? „Wir haben in Bremerhaven das Glück, dass die Container- und RoRo-Terminals in derselben Freizone liegen. Am Eingang haben wir die Container-Freezone, so dass Autos in Containern dort entladen und zum Autoterminal gebracht werden können. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Bremerhaven.“