Die Studie beleuchtet auch die Situation in Afrika, wo die Häfen eine entscheidende Rolle für die wirtschaftliche Entwicklung spielen. Der Hafen von Berbera ist mit Platz 144 der bestplatzierte Hafen in Afrika südlich der Sahara. Obwohl sich die Effizienz verbessert hat, sind in vielen afrikanischen Häfen die Abfertigungszeiten der Schiffe immer noch zu lang, was ein anhaltendes Risiko für Lieferkettenunterbrechungen darstellt.



Die allgemeinen Verbesserungen und Verkürzungen der durchschnittlichen Ankunftszeiten in afrikanischen Häfen wurden von Dar Es Salaam, Monrovia, Douala, Pointe-Noire, Tema, Luanda, Lomé, Lagos, Port Victoria, Dakar und Ngqura vorangetrieben. Dieser Anstieg wird durch eine Verlängerung der durchschnittlichen Ankunftszeit in Kapstadt, San Pedro, Abidjan und Mombasa leicht ausgeglichen. In Ostasien waren Verbesserungen in Yantian und Yangshan zu verzeichnen, die jedoch durch längere Ankunftszeiten in Manila und Qingdao wieder aufgehoben wurden. Unter den 20 wichtigsten Häfen befinden sich keine europäischen Häfen, die sich verbessert haben. Poti, La Spezia, Mersin, Triest, Hamburg und Koper verzeichneten alle längere durchschnittliche Ankunftszeiten.



Martin Humphreys, leitender Verkehrsökonom bei der Weltbank, betont die Bedeutung der Effizienz der Häfen für Afrika: "Die Verbesserung der Hafeneffizienz ist eine wesentliche Voraussetzung für das Wachstum und die Entwicklung Afrikas. Afrikas Häfen sind wichtige Tore für Handel und Gewerbe, und ein effizienter Betrieb trägt zur Ernährungssicherheit bei. Ihr effizienter Betrieb ist ein entscheidender Faktor dafür, ob Afrika sein wirtschaftliches Potenzial ausschöpft."



Insgesamt haben sich die Betriebsbedingungen in den Häfen weltweit nach den beispiellosen Störungen durch die COVID-19-Pandemie deutlich verbessert. Die Häfen bauen ihre Rückstände weiter ab, aber es gibt noch Spielraum für Effizienzsteigerungen. Die weitere Digitalisierung der Hafenprozesse und die Modernisierung der Hafeninfrastruktur würden die Produktivität, den Kundenservice und die Emissionsreduzierung verbessern, so die Daten.