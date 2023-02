Mit der Einbettung der Lösung von PayCargo in die E2open-Plattform wollen die Unternehmen einen sicheren und kosteneffizienten Zahlungsprozess bieten, der eine schnellere Frachtfreigabe in Häfen ermöglicht. Das ressourcenintensive System aus Anforderung, Versand und Zustellung von Schecks, Überweisungen oder Bargeld kann damit ersetzt werden. Damit soll ein nahtloser Ablauf von der Buchung, Bestätigung und Verfolgung über die Abrechnung bis zur Freigabe ihrer Fracht gewährleistet werden.



Die gemeinsame Lösung beschleunigt den Entladeprozess und reduziert im Terminal Leerlaufzeiten für Container und Lkw. Damit verringern sich sowohl die Überlastung von Häfen als auch die daraus resultierenden Umweltbelastungen. Die Wirkung verstärkt sich noch, wenn Spediteure und Lkw-Fahrer zusätzlich das Avantida Container Management von E2open einsetzen. Die Containermanagement-Lösung soll dazu beitragen, Leerkilometer beim Weitertransport der Frachtbehälter zu reduzieren.



„Mit PayCargo erweitern wir unsere Zahlungs- und Abwicklungskapazitäten um zusätzliche Verkehrsträger. Damit können wir über ein Viertel der weltweiten Frachtprozesse weiter rationalisieren. Das hat enormen Einfluss auf die Effizienz von Frachtbewegungen sowie die Reduzierung von Staus, und damit letztendlich auf die Nachhaltigkeitsbilanz", so E2Open-CEO Michael Farlekas.