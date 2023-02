Die Arbeiter, die Waren auf Schiffen und Lastwagen ausliefern, tragen dabei die Hauptlast. Angesichts der wochenlangen Quarantäne, des unsicheren Grenzübertritts und der Angst, krank zu werden, verweigerten einige Mitarbeiter ihre Aufträge, während andere sich anderweitig um Arbeit bemühen, so die Unternehmen.



In Rumänien wollen viele Lkw-Fahrer keine Langstreckenjobs in anderen Teilen Europas annehmen, da sie von den 48-Kilometer-Staus des letzten Jahres und den Wartezeiten von bis zu 18 Stunden an den EU-Grenzen betroffen sind. Besonders problematisch seien die Länder, in denen die Zahl der Infektionen stark ansteigt, so Alex Constantinescu, Geschäftsführer von Alex International Transport 94 SRL, das 130 Lkw betreibt, die Arzneimittel und Lebensmittel auf dem gesamten Kontinent ausliefern.



Schon vor der Pandemie hatte das Transportgewerbe mit einem Fahrermangel zu kämpfen, jetzt hat sich die Arbeitskräftekrise noch verschärft, sagte er zu Bloomberg. Das Unternehmen musste die Löhne in den letzten drei Jahren um etwa 30 % anheben.



„Lange Fahrtzeiten, Schlafen im Fahrerhaus und die Ungewissheit, ob die Menschen, mit denen man zu tun hat, das Virus haben - Lkw-Fahren ist nicht mehr sehr attraktiv", so Constantinescu. "Ich schaue hinter mich und sehe keine neue Generation von Fahrern. Die Pandemie hat diese Arbeit sehr unattraktiv gemacht." In China ist es die Angst vor drakonischen Quarantänen aufgrund der Covid-Null-Strategie der Regierung, die die Fahrer fernhält.



„China wird große Probleme mit Omikron und seiner Zero-Covid-Politik bekommen“, schrieb auch der südafrikanische Epidemiologe Tulio de Oliveira Ende 2021 auf Twitter. De Oliveira und sein Team machten die WHO als Erste auf die Omikron-Variante aufmerksam. Die Politik Chinas führe dazu, dass LKW-Fahrer nicht bereit sind, dorthin zu fahren, wo sie unter Quarantäne gestellt werden könnten, sagte auch Salmon Aidan Lee, Leiter des Bereichs Polyester bei der Energieberatung Wood Mackenzie gegenüber Bloomberg. „Diese strengen Maßnahmen haben zu weiteren Problemen in der Lieferkette geführt, einige Polyesterfabriken mussten schließen.“



Auch die Schifffahrtsindustrie steht vor arbeitsrechtlichen Herausforderungen: „Wir können unsere Seeleute nicht einfach so an Bord bringen, wie wir das gewohnt waren und sie auch nicht ungehindert von Bord holen", berichtet die Chefin der Hamburger Peter Döhle Schiffahrts-KG, eine der größten deutschen Reedereien, zum Thema Omikron. "Da sind erhebliche Restriktionen, die sich in den einzelnen Häfen im Wochen-, manchmal auch im Tagesrhythmus ändern, sodass wir gar keine Sicherheit haben, jetzt Crewwechsel in vielen Teilen der Welt durchführen zu können."



Zwar hat sich die Krise des Besatzungswechsels, die Seeleute daran hinderte, nach Hause zu gehen und durch neue Seeleute ersetzt zu werden, Ende 2021 größtenteils entspannt, doch jetzt können die Unternehmen sie nicht mehr zurücklocken.



Weiteren Einblick in die Situation um fehlende Arbeitskräfte gibt der in Singapur ansässige Tankerbetreiber Western Shipping: 20 Prozent seiner rund 1.000 Seeleute wollen nicht mehr auf die Schiffe zurückkehren. Etwa fünf Prozent der 30.000 Seeleute der Anglo-Eastern Univan Group hatten im November 2021 angegeben, dass sie nicht an einem neuen Vertrag interessiert sind.



Western Shipping muss deshalb Seeleute von anderen Unternehmen anheuern und ihnen obendrein gute Prämien bieten, so Geschäftsführer Belal Ahmed, der auch Vorsitzender des International Maritime Employers' Council ist.



Der Mangel könnte sich noch verschärfen, da Reeder und Charterer verlangen, dass nur geimpfte Besatzungsmitglieder angeheuert werden. Und da Omikron weitere Auffrischungsimpfungen erfordert, verschärft sich der Mangel noch. Mitte November waren weniger als 30 Prozent der Seeleute aus Indien und den Philippinen, die zu den Ländern gehören, die am meisten Seeleute stellen, vollständig geimpft.



„Wir können den Seeleuten die Impfung nicht vorschreiben, aber die Kunden erklären, dass sie nur vollständig geimpfte Seeleute einsetzen werden", so Mark O'Neil, Geschäftsführer von Columbia Shipmanagement Ltd. „Es ist eine Herausforderung, diese riesigen Frachtschiffe in Bewegung zu halten". Wilhelmsen Ship Management, das einen Pool von rund 10.000 Seeleuten verwaltet, ist besorgt über den Trend, dass junge Offiziere Verträge ablehnen, auch wenn sich dies noch nicht auf die Gesamtbesatzungsrate des Unternehmens ausgewirkt hat, so CEO Carl Schou. Dennoch könnte die Pipeline der zukünftigen Offiziere, die eine jahrelange Ausbildung benötigen, unterbrochen werden".