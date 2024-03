Steinbach nutzt die API-Schnittstelle von Logenios bereits für den Datenaustausch mit zehn Kunden. Außerdem übermittelt der Logistiker über das Logenios Gateway auch Daten an eine Partnerspedition, die das TMS von ecovium nutzt. Damit fließen Daten direkt zwischen TMS und verschiedenen ERP-Systemen, zwischen unterschiedlichen TMS-Systemen sowie zwischen TMS- und ERP- und Telematiksystemen – jeweils kundenindividuell angepasst.



„Die Integration einer neuen API funktioniert dabei überraschend schnell. Denn sie muss nur einmal von Grund auf in unser TMS integriert werden. Ab dann reichen einige Setup- und Config-Anpassungen aus, um uns mit anderen IT-Systemen zu vernetzen. Logenios benötigt dafür meist ein bis zwei Tage. Die Überprüfung des Workflows erfolgt im gemeinsamen Austausch. Gelegentlich müssen noch individuelle Anpassungen vorgenommen werden. Die Integration in SAP ist ein größeres Projekt, denn dies ist einfach ein besonders umfassendes ERP-System. Hier sollen über die Schnittstelle auch vermehrt Daten an den Kunden zurückgeliefert werden, unter anderem der digitale Ablieferbeleg. Ein solch umfangreicher Datentransfer ist bei unseren anderen Kunden noch nicht zu 100% implementiert“, so Marco Matijevic, Assistent der Leitung Spedition bei Steinbach.





Für Micha Hofmann, den Bereichsleiter Fuhrpark- und Transportmanagement bei Steinbach, stehen in der Zusammenarbeit zwischen Steinbach und seinen Partnern Qualität, Zuverlässigkeit, Menschlichkeit, Ehrlichkeit und Sicherheit gemeinsam an erster Stelle. „Steinbach und seine Kunden sehen sich als „eins“ und lösen die Herausforderungen auf einem gemeinsamen Weg. Hierbei ist für uns Logenios ein starker, zuverlässiger und flexibler Partner, der uns in der digitalen Datenwelt schnell und mit kalkulierbaren Kosten stets den Anschluss an Logistik 4.0 verschafft“, so Micha Hofman in seinem Fazit.