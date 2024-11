Wie europäisch ist die eFuel-Alliance?

Wir sind in Brüssel, Berlin und Wien präsent. Wir sind also die einzige nationale Organisation neben der deutschen, die weltumspannend ist und beispielsweise auch amerikanische oder japanische Mitglieder hat. In Österreich hat sich eine eigene eFuel-Community formiert, und deshalb gibt es eine eigene Alliance. Wir sind aber natürlich in enger Abstimmung. In Österreich gibt es einfach auch einige Player, die das Thema vorantreiben wollen. Eine lokale eFuel-Produktion in Österreich aufzubauen ist sehr schwierig. Frankreich mit der Atomenergie oder Spanien oder Portugal mit der Windenergie haben es hier leichter, auch die Skandinavier sind in einer günstigeren Lage. In Österreich wird der Ökostrom einfach knapp, und damit kann ich auch keine effiziente eFuel-Produktion etablieren. Es wird an den weltweit günstigsten Standorten produziert werden und die EU braucht eine Importstrategie, die uns in Zukunft beim Wechsel von fossil auf nichtfossil die notwendige Energiesicherheit gibt. In Österreich sind wir da Vorreiter, denn wir wollen früher umstellen als alle anderen Länder. Wir müssen uns also auch rechtzeitig darum kümmern, woher wir diesen Ökostrom bekommen, den wir selbst nicht produzieren können. Das heißt, unsere Forderung ist auch eine klare Strategie, was grüner Wasserstoff ist. Das ist immer noch nicht ausreichend geklärt. Es braucht konkretere Begriffsdefinitionen, damit die Industrie damit arbeiten kann.



Wo ist denn das Problem mit der Begriffsdefinition?

Es gibt keine brauchbare Definition, bzw. keine, die in der Praxis umsetzbar ist. Sie besagt beispielsweise, dass die Energiequelle, mit der man produzieren möchte, neu sein muss. Man darf den Strom nicht aus einer herkömmlichen Quelle beziehen. Dass diese Definition von grünem Wasserstoff, wie sie derzeit besteht, nicht sinnvoll ist, sage nicht nur ich – auch Robert Habeck etwa hat an den europäischen Energiekommissar geschrieben, dass diese Definitionen und Kriterien zu streng und nicht erfüllbar sind, und dass das die Entwicklung der europäischen Wasserstoffindustrie bremst. Man merkt, dass diese Vorgaben von Bürokraten in Brüssel gemacht wurden, die keine Vorstellung haben, was das für einen Investor bedeutet. Deshalb ist die Aufklärungsarbeit so wichtig, um jenen, die in der EU die Gesetze machen, darüber zu informieren, dass diese Vorgaben in der Praxis erhebliche Schwierigkeiten bereitet und nicht brauchbar sind.