Die verheerenden Erdbeben, die sich am 6. Februar 2023 in der Türkei und in Syrien ereigneten, kosteten mehr als 50.000 Menschen das Leben, zerstörten Tausende von Häusern und verwüsteten die örtliche Infrastruktur, so dass viele Menschen ohne ein Dach über dem Kopf und von lebenswichtigen Ressourcen abgeschnitten waren. Als cargo-partner von der Katastrophe erfuhr, reagierte man sofort und die Geschäftsführung in der Türkei begann gemeinsam mit dem Unternehmensvorstand, Möglichkeiten zur Unterstützung der Rettungs- und Hilfsmaßnahmen vor Ort zu prüfen.



„In Situationen wie dieser sind schnelle Reaktionen entscheidend“, sagte Kursad Tanriverdi, Geschäftsführer von cargo-partner in der Türkei. „Deshalb haben wir sofort gehandelt, aber nicht ohne unsere Aktivitäten vorab mit Wohltätigkeits- und Non-Profit-Organisationen zu koordinieren. Wir wollten sicherzustellen, dass unsere Hilfe dort hinkommt, wo sie am dringendsten benötigt wird.“



In einem ersten Schritt bereitete das Unternehmen mehrere LKWs vor, um dringend benötigte Güter wie Wasser, Lebensmittel, Decken und Hygieneartikel in die schwer betroffenen Städte Adana und Antakya zu liefern. Innerhalb weniger Tage nach dem Erdbeben hatte man 14 Lastwagen mit Hilfsgütern verschickt, darunter 20 Containerhäuser, 20 Katastrophenzelte, elektrische Generatoren und Werkzeuge, Matratzen und Decken sowie Trinkwasser und verschiedene Lebensmittel. cargo-partner griff auf sein starkes Netzwerk im Süden der Türkei zurück, um die schnelle und zuverlässige Lieferung dieser dringend benötigten Hilfsgüter zu gewährleisten.



Auf der Suche nach weiteren Hilfsmöglichkeiten kooperierte das Logistikunternehmen mit Advantage Austria Türkiye, um die Entsendung einer Einheit der österreichischen Katastrophenhilfe (AFDRU) nach Adana zu unterstützen. Das Kontingent umfasste Militärpersonal, Ingenieure, Notärzt:innen, Psycholog:innen, ein Analyselabor und 25 Tonnen Material. cargo-partner unterstützte die Initiative, indem es einen LKW-Transport organisierte und mit dem Bodenabfertigungsagenten des Flughafens Adana zusammenarbeitete, um das Flugzeug mit der Rettungsausrüstung zu entladen.



Neben diesen von der Geschäftsleitung von cargo-partner geleiteten Initiativen wollten viele Mitarbeiter:innen aus der ganzen Welt sich mit Spenden am Wiederaufbau beteiligen. Um sicherzustellen, dass diese Mittel so effektiv wie möglich eingesetzt werden, richtete cargo-partner ein spezielles Spendenkonto ein. Bis heute hat cargo-partner eine Gesamtsumme von rund 200.000 Euro gesammelt, die von Kolleg:innen und von der cargo-partner-Geschäftsführung gespendet wurden. Die gesammelten Gelder wurden zur Hilfe direkt von den Erdbeben betroffener Menschen sowie zur Unterstützung allgemeiner Hilfsmaßnahmen verwendet.



Damit hörten die Bemühungen des Unternehmens jedoch nicht auf. Eine Woche nach der Auslieferung der ersten 14 LKWs lieferte das Unternehmen mehr als 20 weitere Containerhäuser an verschiedene Orte in einigen der am stärksten betroffenen Gebiete. Schließlich organisierte cargo-partner auch die Lieferung eines 405 m² großen Zeltes, das in der Hafenstadt Iskenderun aufgestellt wurde. Das Zelt beherbergt nun eine Küche sowie Schlafgelegenheiten für Menschen, die durch die Erdbeben ihr Zuhause verloren haben, und wird auch von Ärzt:innen für medizinische Untersuchungen genutzt.



Stefan Krauter, Geschäftsführer von cargo-partner, drückte sein Beileid aus und bekräftigte sein Engagement, den Wiederaufbau weiter zu unterstützen: „Wir waren tief betroffen, als wir von den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien erfuhren, und haben nicht gezögert zu helfen. Der Wiederaufbau ist ein langwieriger Prozess, und es gibt noch viel zu tun. Dennoch ist es ermutigend zu sehen, dass so viele in dieser Krise Hilfe geleistet haben, und ich bin dankbar, dass wir als cargo-partner einen Beitrag leisten konnten. Wir werden weiterhin in engem Kontakt mit unserem Team in der Türkei bleiben, um gezielte Unterstützung zu leisten, solange sie benötigt wird.“ (red)