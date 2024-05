Mit insgesamt 880 Scheuerle SPMT-Achslinien (Self-Propelled Modular Transporter) transportierte der Schwerlastlogistiker Fagioli ein mehr als 23.000 Tonnen schweres Offshore-Windkraftanlagen-Installationsschiff von den Hafenanlagen auf drei Bargen, von denen es anschließend zu Wasser gelassen wurde.



Bei diesem gewaltigen Projekt wurden gleich drei neue Weltrekorde erzielt: Die größte Anzahl von Achslinien unter einer Last, das schwerste Gewicht, das jemals mit SPMT-Achslinien bewegt wurde und auch die schwerste Last, die auf Rädern auf Lastkähne umgeladen wurde.



Das 23.163 Tonnen schwere Spezialschiff namens „Charybdis“, ein sogenanntes Wind Turbine Installation Vessel (WTIV), wurde mithilfe von 28 Power Pack Units (PPUs) und 880 SPMT-Achslinien von der Werft zum Ufer und anschließend auf drei parallel liegende Lastkähne transportiert. Insgesamt wog die Ladung 26.900 Tonnen, was den Rekord für die schwerste auf Rädern transportierte Schiffsladung darstellt.



Die „Charybdis“ spielt eine wesentliche Rolle beim Ausbau der Offshore-Windkraft in den USA und ist das erste Schiff seiner Art, das den Anforderungen des Jones Act entspricht. Diese Vorschrift besagt, dass alle Transporte zwischen amerikanischen Häfen mit in den USA gebauten und von US-Bürgern betriebenen Schiffen erfolgen müssen. Damit wird nicht nur die Transportkapazität für Offshore-Windkraftanlagen erhöht, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Energiewende geleistet.

